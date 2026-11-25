Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına; Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü oldu.

AFAD VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ Karar kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN YENİ VALİLERE TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle vali atamaları gerçekleştirilen isimleri tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Görev süresi sona eren valilere de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, milletin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni atanan valileri tebrik ederek, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleştirilen kıymetli Valilerimizi tebrik ediyor, yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. Görevlerini tamamlayan valilere de teşekkür eden Çiftçi, devlet ve millete sundukları hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yapan Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda büyük İçişleri ailemizle birlikte vatanımızın her bir köşesinde insanı merkeze alan devlet anlayışımızla; milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, açıklamasını millet için yürütülen hizmetlerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak tamamladı.