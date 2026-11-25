Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de! 41 ilin valisi değişti | AFAD Başkanlığı'na Önder Bozkurt
Valiler Kararnamesi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AFAD Başkanlığı görevine getirildi. İşte il il yeni valiler ve görev değişikliği yapılan isimlerin tam listesi.
Valiler kararnamesi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI
Karar kapsamında 14 ilin valisi İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
Bu isimler şöyle:
- Kars Valisi Ziya Polat
- Sakarya Valisi Rahmi Doğan
- Sivas Valisi Yılmaz Şimşek
- Bolu Valisi Abdulaziz Aydın
- Kırklareli Valisi Uğur Turan
- Şırnak Valisi Birol Ekici
- Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu
- Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer
- Çanakkale Valisi Ömer Toraman
- Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan
- Amasya Valisi Önder Bakan
- Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar
- Giresun Valisi Mustafa Koç
- Muğla Valisi İdris Akbıyık
BAZI VALİLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ
Kararla birlikte çeşitli illerde görev yapan valiler farklı illere atandı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa'ya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kayseri'ye, Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ'a atandı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber Balıkesir'e, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Gaziantep'e, İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin'e ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İzmir'e atandı.
Batman Valisi Ekrem Canalp Sakarya'ya, Edirne Valisi Yunus Sezer Batman'a, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Edirne'ye atandı.