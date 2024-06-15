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EURO 2024'te pazar heyecanı! Hollanda, Polonya'ya 45 yıldır kaybetmiyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 10:10 Güncelleme: 15.06.2024 10:16
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EURO 2024’te pazar heyecanı! Hollanda, Polonya’ya 45 yıldır kaybetmiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında 16 Haziran Pazar günü Polonya ile karşılaşacak Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmedi. Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

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