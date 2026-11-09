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Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı heyecanı Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak. 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak 21 karşılaşma, ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı mücadeleler ise ATV'den futbolseverlerle buluşacak. İşte Uluslar Ligi yayın programı...

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 1

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun önde gelen milli takımlarını karşı karşıya getirecek 21 mücadele, 12-17 Kasım tarihleri arasında Turkuvaz Medya ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 2

Altı gün sürecek futbol heyecanında Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Hollanda gibi önemli milli takımlar sahaya çıkacak.

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 3

A MİLLİ TAKIM'IN BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI ATV'DE

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son iki karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika mücadelesi ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 4

Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa'ya konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak Fransa-Türkiye karşılaşması da ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 5

21 KARŞILAŞMA CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü başlayacak yayın maratonu, 17 Kasım Salı günü sona erecek.

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 6

Toplam 21 karşılaşma; ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların yanı sıra İspanya-İngiltere, Almanya-Hollanda, Portekiz-Danimarka ve İtalya-Fransa gibi karşılaşmalar da futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 7

FRANSA 10 PUANLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Millilerimizin bulunduğu A Lig 1. Grup'ta oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan toplayan Fransa, liderlik koltuğunda oturuyor. Fransızları 7 puanla İtalya takip ederken Belçika, 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Henüz puanla tanışamayan Türkiye ise dördüncü sırada yer alıyor.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup puan durumu:

Fransa – 4 maç – 10 puan – +5 averaj

İtalya – 4 maç – 7 puan – +3 averaj

Belçika – 4 maç – 6 puan – +1 averaj

Türkiye – 4 maç – 0 puan – -9 averaj

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 8

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, oynadığı 4 karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup olurken İtalya ile oynadığı diğer karşılaşmayı da 3-1 kaybetti. Grupta henüz puanı bulunmayan Türkiye, eksi 9 averajla son sırada yer alıyor.

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 9

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYIN KANALLARI

İşte Uluslar Ligi'nde 5. ve 6. hafta maç programı...

  • 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

    12 KASIM PERŞEMBE

    20.00 Türkiye-Belçika | ATV

    22.45 İtalya-Fransa | A Spor

    22.45 Çekya-İspanya | A Haber

    22.45 İngiltere-Hırvatistan | A2

    13 KASIM CUMA

    22.45 Sırbistan-Almanya | A Spor

    22.45 Hollanda-Yunanistan | A Haber

    22.45 Slovenya-İsviçre | A Para

    14 KASIM CUMARTESİ

    20.00 Norveç-Galler | A Spor

    22.45 Portekiz-Danimarka | A Haber

    22.45 İsveç-Bosna Hersek | A Spor

    22.45 Romanya-Polonya | A Para

Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı 10

  • 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

    15 KASIM PAZAR

    22.45 Fransa-Türkiye | ATV

    22.45 Belçika-İtalya | A Spor

    22.45 İspanya-İngiltere | A Haber

    22.45 Hırvatistan-Çekya | A Para

    16 KASIM PAZARTESİ

    22.45 Almanya-Hollanda | A Haber

    22.45 Yunanistan-Sırbistan | A Spor

    22.45 İsviçre-İskoçya | A Para

    17 KASIM SALI

    22.45 Galler-Portekiz | A Haber

    22.45 Polonya-İsveç | A Para

    22.45 Danimarka-Norveç | A Spor

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