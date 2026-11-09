Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı

Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların yanı sıra İspanya-İngiltere, Almanya-Hollanda, Portekiz-Danimarka ve İtalya-Fransa gibi karşılaşmalar da futbolseverlerle buluşacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, oynadığı 4 karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup olurken İtalya ile oynadığı diğer karşılaşmayı da 3-1 kaybetti. Grupta henüz puanı bulunmayan Türkiye, eksi 9 averajla son sırada yer alıyor.