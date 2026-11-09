Türkiye Milli Takımı'nın Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! İşte 21 maçın programı
UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı heyecanı Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak. 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak 21 karşılaşma, ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı mücadeleler ise ATV'den futbolseverlerle buluşacak. İşte Uluslar Ligi yayın programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun önde gelen milli takımlarını karşı karşıya getirecek 21 mücadele, 12-17 Kasım tarihleri arasında Turkuvaz Medya ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Altı gün sürecek futbol heyecanında Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Hollanda gibi önemli milli takımlar sahaya çıkacak.
A MİLLİ TAKIM'IN BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI ATV'DE
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son iki karşılaşmasına çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika mücadelesi ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa'ya konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak Fransa-Türkiye karşılaşması da ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
21 KARŞILAŞMA CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü başlayacak yayın maratonu, 17 Kasım Salı günü sona erecek.