Piyasalarda kritik viraj! Altında tehlike, borsada fırsat mı? Ekonomist Hikmet Baydar, A Haber'de rakam vererek uyardı
Altın, gümüş ve Borsa İstanbul'da yaşanan sert geri çekilmelerin ardından gelen tepki hareketleri, yatırımcıların aklına "Bu seviyeler yeni bir alım fırsatı mı?" sorusunu getirdi. Küresel piyasalardaki son dalgalanmaları, Fed'in faiz çıkmazını ve Borsa İstanbul'da manipülatörlere yönelik başlatılan tarihi temizlik operasyonlarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar, altın ve petrol denklemindeki tehlikelere dikkat çekerek borsanın dolar bazındaki yüksek getiri potansiyelini rakamlarla açıkladı.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırım araçlarının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentileri etkilerken altın ve gümüşteki seyir de yakından takip ediliyor.
Borsa İstanbul'da manipülatif işlemlere yönelik operasyonlar gündemdeki yerini korurken Ekonomist Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi.
BRENT PETROL VE FED KISKACI: ALTINDA BÜYÜK YÜKSELİŞ İÇİN ERKEN
ABD seçimlerinin ardından piyasalarda pozisyon kapatma işlemlerinin sürdüğünü belirten Ekonomist Hikmet Baydar, seçim sonrası oluşan iyimser havanın etkisini kaybettiğini söyledi. ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in faiz artırımı konusunda elini rahatlattığını vurgulayan Baydar, petrol fiyatlarının altın üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Brent petroldeki yükselişin Fed'in faiz artırma ihtimalini güçlendirdiğini belirten Baydar, "Brent petrolde yön yukarı olduğu sürece altının yükselme ihtimali azalıyor." dedi. Petrol fiyatlarında düşüş yaşanması halinde ise altına yeniden alım gelebileceğini ifade etti.
DÜNYADA TASARRUF KRİZİ VAR: ÇİN OLMASA ALTIN 3.600 DOLARDA KALABİLİRDİ
- Ons altındaki teknik seviyeleri değerlendiren Baydar, 4.158 ve 4.250 seviyelerinin aşılma ihtimalini zayıf gördüğünü belirtti. Petrol fiyatlarının 93 dolara gerilemesi durumunda ons altında 4.150 seviyelerinin görülebileceğini söyledi.
- Dünyada tasarruf imkanlarının giderek azaldığını vurgulayan Baydar, merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çekti. Çin gibi merkez bankalarının desteği olmasaydı altının çok daha düşük seviyelerde kalabileceğini belirten Baydar, "Altının 4.000 doların altına sarkmış olması tehlikeli bir sinyal. Büyük yükselişlerden bahsetmek için henüz erken." ifadelerini kullandı.
BORSADA MANİPÜLASYON OPERASYONU: 11.563 PUAN BEKLENTİSİ
Borsa İstanbul'daki toparlanma eğilimini değerlendiren Baydar, endekste yeni yükselişlerin yaşanabileceğini belirterek, "11.500 ve hatta 11.563 seviyelerinin test edileceği bir yükseliş bekliyorum." dedi.
Manipülatif işlemlere yönelik operasyonların piyasa güveni açısından önem taşıdığını vurgulayan Baydar, bu sürecin kısa vadede yatırımcıları temkinli davranmaya yöneltebileceğini ancak orta ve uzun vadede daha şeffaf bir piyasa yapısına katkı sağlayacağını ifade etti.