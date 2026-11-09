Manipülatif işlemlere yönelik operasyonların piyasa güveni açısından önem taşıdığını vurgulayan Baydar, bu sürecin kısa vadede yatırımcıları temkinli davranmaya yöneltebileceğini ancak orta ve uzun vadede daha şeffaf bir piyasa yapısına katkı sağlayacağını ifade etti.