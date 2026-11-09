COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek?

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS DÖRT PANELDE ELE ALINACAK 18 Kasım'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinlikleri düzenlenecek. Dört panelde 19 panelist ve 4 moderatörün katılımıyla sürdürülebilir turizmin geleceği, sektördeki dönüşüm ve sürdürülebilir yatırımlar değerlendirilecek. Bakan Ersoy, programın içeriğine ilişkin şunları söyledi: "Kültürel mirasın korunmasını, gastronominin turizmdeki yerini ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ele alacak, Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağız. Bu program kapsamında uluslararası tur operatörleri, çevrim içi seyahat platformları ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 konuğu ağırlamayı planlıyoruz." Hazırlanan şehir turu ve deneyim programıyla Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri sektör temsilcilerine tanıtılacak. Bu buluşmalarla yeni iş birliklerinin önünün açılması hedefleniyor. Sanat etkinlikleri kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi, 9 Kasım saat 18.30'da Kongre Merkezi'nde Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirecek.

MÜZELERDE DİJİTALLEŞME VE YENİLENEBİLİR ENERJİ Müzelerde dijitalleşme ve yenilenebilir enerji çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, "Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Geleceğe Miras ve gece müzeciliği çalışmalarında koruma, ziyaretçi deneyimi ve enerji verimliliğinin birlikte ele alındığını belirten Ersoy, restorasyonlarda özgün malzemelerin korunmasına, yerinde onarıma ve yeniden kullanıma önem verdiklerini söyledi. Tarihi yapıların aşırı sıcaklık, sel, nem ve yangın gibi çevresel risklere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü de aktardı.

YEREL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEKLENECEK Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer paydaşlarla geliştirilen iş birliklerinde yerel kalkınmaya önem verdiklerini belirtti. SENTRUM yaklaşımı ve Bolu Göynük'te geliştirilmekte olan kırsal turizm projesiyle enerji verimliliğinin, yerel üretimin ve yerel toplulukların turizme katılımının desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti. COP31 Başkanlığıyla birlikte Antalya'nın turizm değerlerini ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarını tanıtan faaliyetler yürütüldüğünü kaydeden Ersoy, dijital platformlar, GoTürkiye bağlantıları, ören yerlerindeki yönlendirmeler ve özel fotoğraf panolarıyla katılımcıların şehri keşfetmesinin kolaylaştırılacağını bildirdi. Ersoy, "EXPO Antalya Çocuk Adası" için de görsel içerikler hazırlandığını aktardı.