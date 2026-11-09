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COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında resmi heyet katılımcıları, konferans süresince Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan kültür, sanat ve turizm programının ayrıntılarını paylaştı. Resmi heyet katılımcılarının Antalya'daki müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebileceğini belirten Ersoy, COP tarihinin ilk İklim Kütüphanesinin de ziyaretçilerle buluşturulacağını duyurdu.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 2

BAKAN ERSOY: COP31 TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

COP31'in Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"COP31, ülkemizin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat. Hazırlıklarımızı, uluslararası iş birliklerinden kültür ve sanat etkinliklerine, iklim farkındalığından Antalya'ya kazandıracağımız kalıcı imkanlara uzanan bir anlayışla yürütüyoruz."

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 3

ANTALYA'DA MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Bakan Ersoy, COP31 süresince tüm resmi heyet katılımcılarının Antalya'da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini bildirdi.

Side Ören Yeri'nde gece müzeciliği uygulamasının sürdürüleceğini belirten Ersoy, katılımcıların toplantıların dışında Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebileceğini ifade etti.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 4

COP TARİHİNDE BİR İLK: 1.800 KİTAPLIK İKLİM KÜTÜPHANESİ

COP tarihinde ilk kez kurulacak İklim Kütüphanesi, "Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme" anlayışıyla ziyaretçilere açılacak. Kütüphanede 1.800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim sağlanacak.

Ersoy, "IFLA'nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17-19 Kasım'da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek" dedi.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden tasarlanan kütüphanenin donanımları konferans sonrasında halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirilecek. Kitapların ise Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılması planlanıyor.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 5

TAŞ TEPELER'İN 37 ESERİ COP31'DE SERGİLENECEK

COP31'in Mavi Alan bölümünde, Şanlıurfa Müzesi envanterinde bulunan 37 arkeolojik eserin yer alacağı Taş Tepeler temalı sergi düzenlenecek.

Neolitik Dönemde insan topluluklarının yerleşik yaşama geçişini, sanatsal üretimini ve çevreyle ilişkisini anlatacak sergiye ilişkin konuşan Ersoy, "İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz" dedi.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 6

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS DÖRT PANELDE ELE ALINACAK

18 Kasım'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinlikleri düzenlenecek. Dört panelde 19 panelist ve 4 moderatörün katılımıyla sürdürülebilir turizmin geleceği, sektördeki dönüşüm ve sürdürülebilir yatırımlar değerlendirilecek.

Bakan Ersoy, programın içeriğine ilişkin şunları söyledi:

"Kültürel mirasın korunmasını, gastronominin turizmdeki yerini ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ele alacak, Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağız. Bu program kapsamında uluslararası tur operatörleri, çevrim içi seyahat platformları ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 konuğu ağırlamayı planlıyoruz."

Hazırlanan şehir turu ve deneyim programıyla Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri sektör temsilcilerine tanıtılacak. Bu buluşmalarla yeni iş birliklerinin önünün açılması hedefleniyor.

Sanat etkinlikleri kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi, 9 Kasım saat 18.30'da Kongre Merkezi'nde Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirecek.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 7

MÜZELERDE DİJİTALLEŞME VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Müzelerde dijitalleşme ve yenilenebilir enerji çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, "Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Geleceğe Miras ve gece müzeciliği çalışmalarında koruma, ziyaretçi deneyimi ve enerji verimliliğinin birlikte ele alındığını belirten Ersoy, restorasyonlarda özgün malzemelerin korunmasına, yerinde onarıma ve yeniden kullanıma önem verdiklerini söyledi.

Tarihi yapıların aşırı sıcaklık, sel, nem ve yangın gibi çevresel risklere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü de aktardı.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 8

YEREL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEKLENECEK

Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer paydaşlarla geliştirilen iş birliklerinde yerel kalkınmaya önem verdiklerini belirtti.

SENTRUM yaklaşımı ve Bolu Göynük'te geliştirilmekte olan kırsal turizm projesiyle enerji verimliliğinin, yerel üretimin ve yerel toplulukların turizme katılımının desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

COP31 Başkanlığıyla birlikte Antalya'nın turizm değerlerini ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarını tanıtan faaliyetler yürütüldüğünü kaydeden Ersoy, dijital platformlar, GoTürkiye bağlantıları, ören yerlerindeki yönlendirmeler ve özel fotoğraf panolarıyla katılımcıların şehri keşfetmesinin kolaylaştırılacağını bildirdi. Ersoy, "EXPO Antalya Çocuk Adası" için de görsel içerikler hazırlandığını aktardı.

COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek? 9

COP31 SONRASI EXPO ALANINA YENİ GÖREV

Bakan Ersoy, COP31'in ardından Antalya EXPO alanının uluslararası fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Ersoy, "Organizasyonun ardından Antalya EXPO alanını uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezi olarak değerlendireceğiz. İşletmesini Bakanlığımızın yürüteceği alan için TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurarak yönetim, etkinlik planlaması ve uluslararası pazarlama çalışmalarını yürüteceğiz. Hedefimiz, Antalya'yı toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında turistler ve Antalyalılar için yeni bir etkinlik alanı oluşturulması, kış ve bahar dönemlerinde ise uluslararası organizasyonlarla şehre ziyaretçi kazandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 17-19 Kasım tarihlerinde uluslararası fuar, kongre ve etkinlik organizatörleri, basın mensupları ve sektörün karar vericilerinden oluşan yaklaşık 15 davetlinin özel bir tanıtım gezisinde ağırlanması planlanıyor.

Ersoy, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"EXPO alanını yıl boyunca yaşayan, şehrimize ziyaretçi kazandıran ve kültür sanat hayatını zenginleştiren bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Otellerimizden seyahat acentelerimize, yeme içme işletmelerimizden esnafımıza kadar geniş bir kesimin bu kazanımdan faydalanmasını, COP31'in oluşturacağı uluslararası görünürlüğün kalıcı iş birliklerine dönüşmesini hedefliyoruz."

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