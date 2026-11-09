COP31'de ücretsiz müze sürprizi! Bakan Ersoy duyurdu: Kimler ziyaret edebilecek?
Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında resmi heyet katılımcıları, konferans süresince Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan kültür, sanat ve turizm programının ayrıntılarını paylaştı. Resmi heyet katılımcılarının Antalya'daki müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebileceğini belirten Ersoy, COP tarihinin ilk İklim Kütüphanesinin de ziyaretçilerle buluşturulacağını duyurdu.
BAKAN ERSOY: COP31 TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT
COP31'in Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"COP31, ülkemizin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat. Hazırlıklarımızı, uluslararası iş birliklerinden kültür ve sanat etkinliklerine, iklim farkındalığından Antalya'ya kazandıracağımız kalıcı imkanlara uzanan bir anlayışla yürütüyoruz."
ANTALYA'DA MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÜCRETSİZ OLACAK
Bakan Ersoy, COP31 süresince tüm resmi heyet katılımcılarının Antalya'da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini bildirdi.
Side Ören Yeri'nde gece müzeciliği uygulamasının sürdürüleceğini belirten Ersoy, katılımcıların toplantıların dışında Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebileceğini ifade etti.
COP TARİHİNDE BİR İLK: 1.800 KİTAPLIK İKLİM KÜTÜPHANESİ
COP tarihinde ilk kez kurulacak İklim Kütüphanesi, "Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme" anlayışıyla ziyaretçilere açılacak. Kütüphanede 1.800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim sağlanacak.
Ersoy, "IFLA'nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17-19 Kasım'da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek" dedi.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden tasarlanan kütüphanenin donanımları konferans sonrasında halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirilecek. Kitapların ise Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılması planlanıyor.
TAŞ TEPELER'İN 37 ESERİ COP31'DE SERGİLENECEK
COP31'in Mavi Alan bölümünde, Şanlıurfa Müzesi envanterinde bulunan 37 arkeolojik eserin yer alacağı Taş Tepeler temalı sergi düzenlenecek.
Neolitik Dönemde insan topluluklarının yerleşik yaşama geçişini, sanatsal üretimini ve çevreyle ilişkisini anlatacak sergiye ilişkin konuşan Ersoy, "İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz" dedi.