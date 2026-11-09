İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! Can kaybı 10'a yükseldi, 4’ü ağır 15 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından Vali Süleyman Elban olay yerinde açıklamada bulundu. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı’nın da eşlik ettiği Vali Elban, "Bugün saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen bu patlama sonucunda maalesef 2 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 10 işçi kardeşimiz vefat etti" dedi.

'HASTANEDE 15 YARALI VAR'

Hastanede 15 yaralının olduğunu belirten Vali Elban, "15 yaralımızın 4'ünün durumu biraz ağır. Diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif. Konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem Bakanlıklarımız tarafından idari ve adli soruşturma yapılmaya devam etmektedir. Fabrikanın üretimde olmadığı ve bir değişim sırasında olması nedeniyle 300'ün üzerinde çalışandan 20 kişinin alanda olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Şu an sahada büyük ölçüde arama ve kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere ama yine de titizlikle son yer bakılıncaya kadar devam edecek. Çünkü çok büyük, çok fazla malzemenin olduğu bir saha. Buradan tüm vefat eden kardeşlerimize yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize yüce Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailesine ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazalar Rabb'im bizlere göstermez diye temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Basın mensuplarının gözaltına alınan kimse olup, olmadığının sorulması üzerine Vali Elban, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Savcılığı'ndan gözaltıyla ilgili bilgi gelmedi ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama, kurtarma çalışmalarımız devam edecek. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor. 4 ağır yaralımız İzmir'deki hastanemize sevk edildi. Diğer 11'i burada. 3 hastamızı daha sevk edebiliriz ama onların durumu ağır değil çok şükür. Ankara'dan Çalışma Bakanımız ve Enerji Bakanımız buraya gelmek üzere birlikte hareket ettiler."