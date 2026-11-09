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İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! Can kaybı 10'a yükseldi, 4’ü ağır 15 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! Can kaybı 10'a yükseldi, 4’ü ağır 15 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 8 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Fabrika yönetimi, kazanın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışması sırasında meydana geldiğini açıkladı. Olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 4'ü ağır 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında kalan 8 işçiye ulaşmak için AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürerken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. İşte İzmir'deki patlamaya ilişkin dakika dakika yaşanan gelişmeler...

CANLI ANLATIM

18:15

5 GÖZALTI KARARI

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada 5 kişi için gözaltı kararı alındı.

 

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16:47

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ: 4'Ü AĞIR 15 YARALI

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından Vali Süleyman Elban olay yerinde açıklamada bulundu. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı’nın da eşlik ettiği Vali Elban, "Bugün saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen bu patlama sonucunda maalesef 2 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 10 işçi kardeşimiz vefat etti" dedi.

'HASTANEDE 15 YARALI VAR'

Hastanede 15 yaralının olduğunu belirten Vali Elban, "15 yaralımızın 4'ünün durumu biraz ağır. Diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif. Konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem Bakanlıklarımız tarafından idari ve adli soruşturma yapılmaya devam etmektedir. Fabrikanın üretimde olmadığı ve bir değişim sırasında olması nedeniyle 300'ün üzerinde çalışandan 20 kişinin alanda olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Şu an sahada büyük ölçüde arama ve kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere ama yine de titizlikle son yer bakılıncaya kadar devam edecek. Çünkü çok büyük, çok fazla malzemenin olduğu bir saha. Buradan tüm vefat eden kardeşlerimize yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize yüce Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailesine ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazalar Rabb'im bizlere göstermez diye temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Basın mensuplarının gözaltına alınan kimse olup, olmadığının sorulması üzerine Vali Elban, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Savcılığı'ndan gözaltıyla ilgili bilgi gelmedi ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama, kurtarma çalışmalarımız devam edecek. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor. 4 ağır yaralımız İzmir'deki hastanemize sevk edildi. Diğer 11'i burada. 3 hastamızı daha sevk edebiliriz ama onların durumu ağır değil çok şükür. Ankara'dan Çalışma Bakanımız ve Enerji Bakanımız buraya gelmek üzere birlikte hareket ettiler."

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16:39

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın ise İzmir’e gittiği öğrenildi.

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16:35

BAKAN IŞIKHAN BÖLGEYE GİDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e hareket etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Işıkhan'ın Aliağa'daki sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gittiği bildirildi.

Öte yandan Bakan Işıkhan, olayın araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Patlamanın nedenlerinin ve olayda muhtemel ihmallerin belirlenmesine yönelik incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

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16:33

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikası'ndan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın kesin oluş nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmî kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.

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15:43

ENKAZDA ZAMANLA YARIŞ

Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "Patlamanın sadece olayın olduğu bölgede değil, çok geniş bir alanda etkili olduğu görgü tanıkları tarafından ifade ediliyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları çok hızlı bir şekilde sürüyor. Zamana karşı bir yarış var. Patlamanın ardından çok geniş, simsiyah bir bulut gökyüzünü kapladı. İzmir İtfaiyesi'nden ve farklı ilçelerden takviye ekipler yönlendirildi. Demir çelik tesisinin kendi itfaiye ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı. Şu an itibarıyla hem arama kurtarma çalışmaları hem de bölgedeki yangının söndürülmesi ile ilgili faaliyetler devam ediyor" diye konuştu.

İZMİR'DE HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI'NDA PATLAMA! 3 ÖLÜ, 14 YARALI, 10 KAYIP
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15:20

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.

Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HABAŞ'TAN AÇIKLAMA

HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.

İZMİR'DEKİ FABRİKA PATLAMASININ NEDENİ NE? UZMAN İSİM OLASI SENARYOLARI ANLATTI: ZİNCİRLEME PATLAMA RİSKİ!
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15:15

BAKAN GÜRLEK: 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirterek, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" dedi.

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15:00

VALİLİK AÇIKLADI: CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir."

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14:45

BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de patlamanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA NEDEN YAŞANIR?
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14:30

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Patlama sırasında fabrikanın yakınlarında bulunduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından toz bulutu ve duman yükseldiğini anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

Görgü tanıklarından Deniz Ülker ise patlamanın şiddetini şu sözlerle anlattı:

"Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı."

Patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalışan Turan İlbay da aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlamanın meydana geldiğini belirterek, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." ifadelerini kullandı.

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14:15

PATLAMANIN ARDINDAN BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Olay yerindeki ilk gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.

Er, "İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldiği yönünde bir bilgi var. Şu an itibarıyla o şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyorlar. Tabii geçtiğimiz yıllarda da bölgede bazı kazan temizlik çalışmaları vesaire bunlardan dolayı birkaç tane bu şekilde patlama meydana gelmişti. Çünkü patlamanın olduğu bölge demir çelik fabrikalarının olduğu, son derece korunaklı ve stratejik öneme sahip bir bölge." dedi.

İZMİR'DE HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI'NDA ŞİDDETLİ PATLAMA! YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
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14:00

İZMİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA

İzmir'in Aliağa aliağa ilçesindeki demir çelik üretim tesisinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından tesisten gökyüzüne yoğun duman tabakası yükseldi. Patlamanın şiddeti çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

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#İzmir #Aliağa
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