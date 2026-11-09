EK ÖDEME İÇİN NE KADAR KAYNAK AYRILACAK?



Her emeklinin ne kadar alacağına ilişkin etki analizi yapılırken mevcut ödeneklere ilave olarak 1,1 trilyon TL'lik kaynak öngörülüyor. Bu amaçla vazgeçilen eşel mobil destek uygulamasıyla şimdiden yaklaşık 500 milyar liralık kaynak alanı açılmış durumda. Ortalama en az yüzde 15 ilave ödeme hesaplanıyor. Nihai artış oranı; ayrılacak ödeneğin miktarına, hangi emeklileri kapsayacağına ve yaş ile prim günü kriterlerinin nasıl uygulanacağına göre şekillenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 30 BİN LİRA BEKLENTİSİ Ortalama en az yüzde 15 ek ödeme tahminine göre, enflasyon artışıyla 23 bin 552 liradan 26 bin TL'ye çıkması öngörülen en düşük emekli maaşının 29 bin 900-30 bin TL aralığına ulaşması bekleniyor. Ocak ayı aylığının yüzde 8 artış senaryosuna göre 31 bin 528 liradan 34 bin 50 liraya çıkması öngörülen en düşük memur emekli aylığının ise yüzde 15 ek ödemeyle 39 bin 158 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI AYRI PAKETTE HAZIRLANIYOR



Kamuoyunda "Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çalışmasının emekliye ek ödeme paketine dahil olduğu yönünde yanlış bir algı söz konusu. AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre vatandaşlık maaşı, "sosyal destek" programı ekseninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından emekliye ek ödeme çalışmasının tamamen dışında yürütülüyor.

2,5 MİLYON HANEYE DESTEK ÖDEMESİ PLANI Bu paket için de etki analizi çalışmaları yürütülüyor. Bölgesel dengeler dikkate alınarak il il, hane hane "gelir seviyesi haritası" çıkarılıyor. İlk belirlemelere göre 2,5 milyon haneye 1,35 trilyon TL destek ödemesi planlanıyor.