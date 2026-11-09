Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı
Emekli zammı için enflasyon oranları üzerinden pek çok hesaplama yapıldı. Emekli maaşı zamlarının ne kadar olacağı merak edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek ödeme formülü netleşiyor. Seyyanen zam ve refah payı alternatifleri üzerinde çalışma yapılırken, refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı.
EMEKLİYE EK ÖDEME FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI
Emekli zammı için enflasyon oranları üzerinden pek çok hesaplama yapıldı. Emekli maaşlarındaki artışın ne kadar olacağı merak edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek ödeme formülü netleşiyor. Seyyanen zam ve refah payı alternatifleri üzerinde çalışmalar sürerken refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı. Emekliye zam yüzde kaç olacak? İşte merakla beklenen soruların yanıtları...
SSK VE BAĞ-KUR İÇİN YÜZDE 10 ARTIŞ SENARYOSU
Emekliye zamda ilk adım, temmuz-aralık dönemine ilişkin enflasyon artışının emekli maaşlarına yansıtılması olacak. OVP ve bütçe hedefleri başta olmak üzere yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında zam yapılması yönünde şekilleniyor.
25, 30 VE 40 BİN LİRALIK MAAŞLAR İÇİN YENİ HESAP
Yüzde 10 zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş 33 bin TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaş ise 44 bin TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
En düşük emekli maaşına, yani taban aylığa yapılacak artış yasayla belirleniyor. Son dönemde en düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı doğrultusunda artırılıyor.
TABAN AYLIKTA 26 BİN LİRA HESABI
Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 907 TL'ye ulaşacak. Bu tutarın yukarı yuvarlanarak 26 bin TL'ye çıkarılması öngörülüyor. En düşük emekli maaşına yapılacak artışa ilişkin yasal düzenlemenin aralık ayı sonunda veya Ocak 2027'de Mecliste kanunlaştırılması gerekiyor.