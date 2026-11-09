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Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emekli zammı için enflasyon oranları üzerinden pek çok hesaplama yapıldı. Emekli maaşı zamlarının ne kadar olacağı merak edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek ödeme formülü netleşiyor. Seyyanen zam ve refah payı alternatifleri üzerinde çalışma yapılırken, refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 1

EMEKLİYE EK ÖDEME FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI

Emekli zammı için enflasyon oranları üzerinden pek çok hesaplama yapıldı. Emekli maaşlarındaki artışın ne kadar olacağı merak edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek ödeme formülü netleşiyor. Seyyanen zam ve refah payı alternatifleri üzerinde çalışmalar sürerken refah payı üzerinden ek ödeme formülü öne çıktı. Emekliye zam yüzde kaç olacak? İşte merakla beklenen soruların yanıtları...

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 2

SSK VE BAĞ-KUR İÇİN YÜZDE 10 ARTIŞ SENARYOSU

Emekliye zamda ilk adım, temmuz-aralık dönemine ilişkin enflasyon artışının emekli maaşlarına yansıtılması olacak. OVP ve bütçe hedefleri başta olmak üzere yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında zam yapılması yönünde şekilleniyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 3

25, 30 VE 40 BİN LİRALIK MAAŞLAR İÇİN YENİ HESAP

Yüzde 10 zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş 33 bin TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaş ise 44 bin TL'ye çıkacak.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşına, yani taban aylığa yapılacak artış yasayla belirleniyor. Son dönemde en düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı doğrultusunda artırılıyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 5

TABAN AYLIKTA 26 BİN LİRA HESABI

Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 907 TL'ye ulaşacak. Bu tutarın yukarı yuvarlanarak 26 bin TL'ye çıkarılması öngörülüyor. En düşük emekli maaşına yapılacak artışa ilişkin yasal düzenlemenin aralık ayı sonunda veya Ocak 2027'de Mecliste kanunlaştırılması gerekiyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 6

YÜZDE 8 SENARYOSUNDA AYLIK 34 BİN 50 LİRA

Memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur emeklilerine 2027 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. En düşük memur emekli aylığı, yüzde 8 artış senaryosuna göre ocak ayında 31 bin 528 liradan 34 bin 50 lira seviyesine ulaşacak.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 7

HER SEÇENEK İÇİN İLAVE KAYNAK HESAPLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teknik çalışmalarını yürüttüğü emekliye ek ödeme sürecinde, masadaki formüller "seyyanen zam" ve "refah payı" ekseninde şekilleniyor. Etki analizi bu iki formül üzerinden hazırlanıyor. Her formül için ne kadar ilave kaynak gerektiği hesaplanıyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 8

PRİM ÖDEMESİ, GÜN SAYISI VE YAŞ ESAS ALINACAK

Yürütülen çalışmada, refah payı üzerinden ek ödeme yapılması formülü öne çıktı. Ek ödeme miktarının belirlenmesinde üç kriter esas alınacak. Emekli maaşının bağlanmasında da dikkate alınan bu kriterler, "prim ödemesi", "prim gün sayısı" ve "yaş" olarak sıralanıyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 9

ÇALIŞMA DURUMU VE EMEKLİLİK STATÜSÜ DE DİKKATE ALINACAK

Bu kriterlerin yanı sıra 17 milyon 860 bin emeklinin Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya yurt dışı emeklisi olması, yaşı ve çalışıp çalışmaması gibi özellikleri de dikkate alınarak ek ödeme miktarı planlanacak.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 10

İLK BASAMAĞIN 3 BİN 600 GÜNDEN BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Refah payını belirlemek için "prim basamakları" oluşturulması planlanıyor. Her prim basamağı için bir ek ödeme miktarı belirlenecek. İlk basamak 3 bin 600 prim gününden başlayacak. Örneğin 4 bin 700 gün ile 9 bin gün ve üzeri gibi üç veya dört ayrı basamak oluşturulacak. Emeklinin prim ödemesi ve prim gün sayısına göre alacağı ek ödeme miktarı belirlenecek.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 11

EK ÖDEME İÇİN NE KADAR KAYNAK AYRILACAK?

Her emeklinin ne kadar alacağına ilişkin etki analizi yapılırken mevcut ödeneklere ilave olarak 1,1 trilyon TL'lik kaynak öngörülüyor. Bu amaçla vazgeçilen eşel mobil destek uygulamasıyla şimdiden yaklaşık 500 milyar liralık kaynak alanı açılmış durumda. Ortalama en az yüzde 15 ilave ödeme hesaplanıyor. Nihai artış oranı; ayrılacak ödeneğin miktarına, hangi emeklileri kapsayacağına ve yaş ile prim günü kriterlerinin nasıl uygulanacağına göre şekillenecek.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 12

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 30 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Ortalama en az yüzde 15 ek ödeme tahminine göre, enflasyon artışıyla 23 bin 552 liradan 26 bin TL'ye çıkması öngörülen en düşük emekli maaşının 29 bin 900-30 bin TL aralığına ulaşması bekleniyor. Ocak ayı aylığının yüzde 8 artış senaryosuna göre 31 bin 528 liradan 34 bin 50 liraya çıkması öngörülen en düşük memur emekli aylığının ise yüzde 15 ek ödemeyle 39 bin 158 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 13

VATANDAŞLIK MAAŞI AYRI PAKETTE HAZIRLANIYOR

Kamuoyunda "Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çalışmasının emekliye ek ödeme paketine dahil olduğu yönünde yanlış bir algı söz konusu. AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre vatandaşlık maaşı, "sosyal destek" programı ekseninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından emekliye ek ödeme çalışmasının tamamen dışında yürütülüyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 14

2,5 MİLYON HANEYE DESTEK ÖDEMESİ PLANI

Bu paket için de etki analizi çalışmaları yürütülüyor. Bölgesel dengeler dikkate alınarak il il, hane hane "gelir seviyesi haritası" çıkarılıyor. İlk belirlemelere göre 2,5 milyon haneye 1,35 trilyon TL destek ödemesi planlanıyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 15

EMEKLİLER VE ASGARİ ÜCRETLİLER DE KAPSAMDA

Vatandaşlık maaşı destek ödemelerinden en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL ve altında aylık alan emekliler ile asgari ücretliler de yararlanabilecek. Yardım miktarının aylık asgari ücretin üçte biri olan 9 bin 358 TL seviyesinde olması öngörülüyor. Ödemelerin; elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımını içeren "konut desteği", çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları desteği ile gıda yardımı kalemlerinde yapılması planlanıyor.

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 16

PRİM VE YAŞ KRİTERLERİNE VURGU

Kaynaklar, her emekliye aynı oranda ek ödeme yapılmamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olup olmayacağı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Anayasaya aykırı olamaz. Emekli maaşı bağlanması için yaş, prim miktarı, prim süresi belirleyici. Herkes eşit prim ödemiyor, aynı yaşta değil. Asla anayasa aykırı olmaz. Vatandaş diyor ki, '360 prim ödemiş 12 bin 500 alıyor. Ben 7 bin gün ödemişim ikimize de 23 bin 552 TL maaş veriyorsun. Bu adil mi?' diye sorguluyor. Süresi çoksa, prim ödemesi fazlaysa ek ödemesi de çok olur, az ise daha az alırsın. Adalet ve hakkaniyeti ancak böyle sağlayabilirsin. Birinin yüksek diğerin aşağıda kalması kendi içinde bulunduğu şartlardan kaynaklanıyor. Daha yüksek prim ödeseydi daha yüksek ödeme alabilirdi."

Emekli zammında yüzde 15 ek ödeme senaryosu: En düşük aylık için 29 bin 900 lira hesabı 17

HER BASAMAK İÇİN AYRI ÖDEME TUTARI BELİRLENECEK

AK Parti kaynakları, Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'a yaptıkları açıklamada, "Bütçe imkânları ayarlanıyor. Ek ödeme için ne kadar yedek akçe çıkacak çalışılıyor. Önce normal zamlar yapılacak. Rakamların en düşük emekli aylığının 26 bin TL civarında olması öngörülüyor. Sonrasında ek ödemeler belirlenecek. Prim, prim gün sayısı, yaş gibi temel kriterler, çalışıp çalışmama gibi ek faktörleri de dikkate alıyoruz. Ek ödeme için 3-4 farklı aralıkta basamak oluşturulacak. Her basamak için bir ödeme miktarı belirlenecek" dedi.

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