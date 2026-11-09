Vale isyanı büyüyor! İstedikleri rakam dudak uçuklattı: "Bende fobi var, 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum"

Kaya Çilingiroğlu'nun "1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum" sözleriyle vale ücretlerine yönelik tepkisinin ardından yapılan araştırmada, bazı işletmelerde vale ücretlerinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı görüldü. Bir saatlik park ücretlerinin 500 liradan başladığı sektörde, talep edilen rakamlar arasındaki büyük fark da gözler önüne serildi.

Kaya Çilingiroğlu'nun "1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum" sözleriyle vale ücretlerine yönelik tepkisinin ardından yapılan araştırmada, bazı işletmelerde vale ücretlerinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı görüldü. Bir saatlik park ücretlerinin 500 liradan başladığı sektörde, talep edilen rakamlar arasındaki büyük fark da gözler önüne serildi.

Kaya Çilingiroğlu'nun "Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!" sözleri yeni bir tartışma başlattı. İstanbul'da özellikle Boğaz hattında ve şehrin turistik bölgelerinde yapılan ziyaretlerde en büyük sorun, arabanın nereye bırakılacağı oluyor. Bunun en iyi çözümlerinden birisi verilen vale hizmeti. Araç kalabalığından dolayı park yerinin bulunmaması, vale hizmetini neredeyse zorunlu hâle getiriyor.

İSTANBUL'DA 45 BİN VALE VAR Peki bu hizmeti sağlayan valeler ne kadar ücret alıyor? Tüm Vale İşletmeleri ve Çalışanları Derneği'nin verilerine göre İstanbul'da 45 bin kişi vale olarak hizmet veriyor. Türkiye genelinde bu sayı 100 bini buluyor. İstanbul'da özellikle Boğaz hattı, Nişantaşı, Ulus ve Etiler gibi semtlerde vale ve otopark ücretleri astronomik. Bazı otellerde vale hizmeti 2 bin liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Bir vale, yoğun semtlerde 100 araca hizmet veriyor.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, paranın büyük bölümünü işletmeler alırken valeler ise aylık ortalama 80 bin lira kazanıyor. İTO ve İstanbul Valiliğinin belirlediği tavan ücret bölgelere göre değişiyor. Nişantaşı ve Etiler gibi bölgelerde vale ücretleri 510 TL'den başlıyor. Boğaz'daki lüks otellerde ise vale ücretleri park ücretiyle birlikte 3 bin liraya kadar çıkıyor.