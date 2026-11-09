Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Napoli'nin bonservis beklentisi ortaya çıktı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Noa Lang'ın Napoli'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan ekibinde taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından ayrılığı gündeme gelen Hollandalı futbolcuyla sarı-kırmızılıların yeniden ilgilendiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Noa Lang'ın Napoli'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan ekibinde taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından ayrılığı gündeme gelen Hollandalı futbolcuyla sarı-kırmızılıların yeniden ilgilendiği öne sürüldü.
NAPOLI'DE NOA LANG GERİLİMİ
Napoli forması giyen Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim, son haftalarda yaşanan olayların ardından arttı.
Hollandalı futbolcu, Porto deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından tribünleri selamlamadan soyunma odasına gitmesi nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.
LAZIO MAÇINDAKİ HAREKETİ GÜNDEM OLDU
Noa Lang, Lazio karşılaşmasında ceza sahasına çevirdiği topla Pedraza'nın kendi kalesine gol atmasına yol açan pozisyonun hazırlayıcısı oldu.
Golün ardından tribünlere dönen Hollandalı futbolcu, ellerini kulaklarına götürerek "Sizi duyamıyorum." anlamına gelen bir hareket yaptı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lang'ın bu hareketi, Napoli taraftarlarıyla arasındaki gerilimi daha da artırdı. Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın ardından tribünlerden yükselen tepkiler eşliğinde sahayı ilk terk eden isim oldu.