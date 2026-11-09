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Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Napoli'nin bonservis beklentisi ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Napoli'nin bonservis beklentisi ortaya çıktı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Noa Lang'ın Napoli'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan ekibinde taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından ayrılığı gündeme gelen Hollandalı futbolcuyla sarı-kırmızılıların yeniden ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Noa Lang'ın Napoli'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan ekibinde taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından ayrılığı gündeme gelen Hollandalı futbolcuyla sarı-kırmızılıların yeniden ilgilendiği öne sürüldü.

Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)

NAPOLI'DE NOA LANG GERİLİMİ

Napoli forması giyen Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim, son haftalarda yaşanan olayların ardından arttı.

Hollandalı futbolcu, Porto deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından tribünleri selamlamadan soyunma odasına gitmesi nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.

Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)

LAZIO MAÇINDAKİ HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Noa Lang, Lazio karşılaşmasında ceza sahasına çevirdiği topla Pedraza'nın kendi kalesine gol atmasına yol açan pozisyonun hazırlayıcısı oldu.

Golün ardından tribünlere dönen Hollandalı futbolcu, ellerini kulaklarına götürerek "Sizi duyamıyorum." anlamına gelen bir hareket yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lang'ın bu hareketi, Napoli taraftarlarıyla arasındaki gerilimi daha da artırdı. Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın ardından tribünlerden yükselen tepkiler eşliğinde sahayı ilk terk eden isim oldu.

Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY'DAN NOA LANG İÇİN TEKLİF İDDİASI

İtalyan basınından TuttomercatoWEB'in haberine göre Napoli'de yaşanan gelişmeler, Noa Lang'ın ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmasına neden olabilir.

Haberde, Hollandalı futbolcuyla ilgilenen kulüplerin başında Galatasaray'ın geldiği ve sarı-kırmızılıların Napoli'ye teklif ilettiği öne sürüldü.

AJAX, ATALANTA VE GENOA DA DEVREDE

Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Atalanta ve Genoa'nın da Noa Lang'a ilgi gösterdiği belirtildi.

Hollandalı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın ocak ayı transfer döneminde netleşebileceği ifade edildi.

Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)

NAPOLI'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin Noa Lang için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedelini kabul edebileceği öne sürüldü.

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcunun Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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