Napoli formasıyla Noa Lang (A Haber Foto Arşiv)

LAZIO MAÇINDAKİ HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Noa Lang, Lazio karşılaşmasında ceza sahasına çevirdiği topla Pedraza'nın kendi kalesine gol atmasına yol açan pozisyonun hazırlayıcısı oldu.

Golün ardından tribünlere dönen Hollandalı futbolcu, ellerini kulaklarına götürerek "Sizi duyamıyorum." anlamına gelen bir hareket yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lang'ın bu hareketi, Napoli taraftarlarıyla arasındaki gerilimi daha da artırdı. Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın ardından tribünlerden yükselen tepkiler eşliğinde sahayı ilk terk eden isim oldu.