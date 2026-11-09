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2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yılbaşı zammı için geri sayım sürerken masadaki senaryolar netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyet vurgusu yaptığı düzenleme öncesinde, 4 aylık kesinleşen enflasyon ve Merkez Bankası beklenti anketleri üzerinden yeni maaş tablosu çizildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber'de enflasyon farkı ve refah payı ihtimallerini değerlendirerek en düşük ve en yüksek emekli maaşlarının ulaşacağı seviyeleri kuruşu kuruşuna açıkladı.

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 1

Milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılı Ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyet vurgusu yaptığı düzenleme öncesinde, açıklanan dört aylık enflasyon verileri ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketindeki beklentiler üzerinden yeni maaş hesaplamaları gündeme geldi.

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 2

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, enflasyon farkı ve olası refah payı düzenlemelerini değerlendirerek en düşük ve en yüksek emekli aylıklarına ilişkin tahminlerini A Haber'de paylaştı.

2027 EMEKLİ ZAMMINDA KULİS RAKAMI A HABER'DE!

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 3

EMEKLİ ZAMMINDA ENFLASYON HESABI! YÜZDE 10,62 TAHMİNİ
Emekli maaşlarına yapılacak artışta belirleyici olan enflasyon verilerini değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anın ekonomik olarak bir fotoğrafını çekmek lazım. Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 çıkmıştı. İkinci yarıyıl için 4 aylık veri 8,28 oldu, son 10 aylık veri ise yüzde 27,53'e ulaştı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımızda Kasım ayı için yüzde 1,18, Aralık ayı için yüzde 0,97 tahmin ediliyor. Dolayısıyla ikinci yarıyıl için yaklaşık yüzde 10,62 gibi bir rakamın çıkacağını öngörüyoruz"

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE 4 FORMÜL

En düşük emekli aylığına ilişkin hesaplamalarını paylaşan Yılmaz, enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi ihtimalini de değerlendirdi.

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 5

Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda yılbaşına kadar yasal bir düzenleme müjdesi verilmişti. Mevcut en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 lira, yüzde 10,62'lik enflasyon farkıyla 26 bin 53 liraya çıkacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi durumunda tablo değişiyor; yüzde 5 refah payı eklenirse maaş 27 bin 355 liraya, yüzde 10 eklenirse 28 bin 658 liraya, yüzde 15 verilirse 29 bin 960 liraya ve yüzde 20 refah payı uygulanırsa 31 bin 263 liraya kadar yükseliyor"

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 6

REFAH PAYINA GÖRE YENİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Emin Yılmaz'ın açıkladığı maaş senaryoları

Zam senaryosu

Tahmini aylık

Mevcut en düşük aylık

23.552 TL

%10,62 enflasyon farkı

26.053 TL

Enflasyon + %5 refah payı

27.355 TL

Enflasyon + %10 refah payı

28.658 TL

Enflasyon + %15 refah payı

29.960 TL

Enflasyon + %20 refah payı

31.263 TL
2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 7

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 150-160 BİN LİRA TAHMİNİ
Maaş skalasının üst diliminde yer alan emeklilere ilişkin hesaplamaları da değerlendiren Emin Yılmaz, en yüksek aylıklarda yaşanabilecek artışa dikkat çekti.

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 8

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemde şu an en düşük maaş 23 bin 552 lira seviyesindeyken, en yüksek emekli aylığımız 138 bin lira düzeyinde bulunuyor. Yaklaşık yüzde 11'lik enflasyon farkı yansıtıldığında, 138 bin liralık en yüksek maaşa yaklaşık 13 bin 800 ila 15 bin lira arasında bir fark eklenecek ve bu tutar 150 bin ila 160 bin lira bandına yaklaşacak. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden kendi kök maaşlarına bu yüzdelik dilimleri uygulayarak yeni dönemde alacakları taban rakamları rahatlıkla görebilirler."

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 9

Emeklilere yönelik ek ödeme çalışmasında seyyanen zam ve refah payı olmak üzere iki farklı formül üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teknik çalışmalarını sürdürdüğü süreçte, refah payı seçeneği öne çıktı.

Hazırlanan etki analizinde emeklilere yapılacak ilave ödemenin maliyeti hesaplanırken, prim ödemesi, prim gün sayısı ve yaş kriterleri dikkate alınıyor.

Çalışmada ek ödemeler için mevcut ödeneklere ilave 1,1 trilyon TL kaynak öngörülüyor.

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 10

EMEKLİYE EK ÖDEMEDE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Ek ödeme miktarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda refah payı formülü ağırlık kazandı. Bu kapsamda emeklinin alacağı ilave tutarın hesaplanmasında üç temel kriter üzerinde duruluyor. Emekli aylığının bağlanmasında da kullanılan prim ödemesi, prim gün sayısı ve yaş, ek ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınacak.

Yaklaşık 17 milyon 860 bin emekliyi kapsayan çalışmada yalnızca prim ve yaş bilgileriyle yetinilmeyecek. Emeklilerin Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya yurt dışı emeklisi olması ile çalışma durumları da değerlendirmeye alınacak. Böylece ek ödeme miktarının, emeklilerin farklı özelliklerine göre planlanması hedefleniyor.

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 11

PRİM GÜNÜNE GÖRE 3 VEYA 4 AYRI BASAMAK OLUŞTURULACAK

Refah payı hesaplamasında prim basamakları oluşturulması üzerinde duruluyor.

İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması planlanırken, devamında 4 bin 700 gün ile 9 bin gün ve üzerini kapsayan üç veya dört ayrı kademe belirlenmesi gündemde.

Her basamak için farklı bir ilave ödeme tutarı hesaplanacak. Emeklilerin toplam prim ödeme miktarı ve prim gün sayısı, hangi kademede yer alacaklarını ve alacakları ek ödemenin tutarını belirleyecek.

2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de 12

EMEKLİYE EK ÖDEME İÇİN 1,1 TRİLYON TL'LİK KAYNAK HESABI

Ek ödeme düzenlemesinin bütçeye etkisini belirlemek amacıyla yürütülen analizlerde, mevcut ödeneklere ek olarak 1,1 trilyon TL kaynak ayrılması öngörülüyor.

Daha önce vazgeçilen eşel mobil destek uygulaması sayesinde yaklaşık 500 milyar liralık kaynak alanı açılmış durumda.

Çalışmada ortalama en az yüzde 15 ilave ödeme hesaplanıyor. Ancak emeklilere yansıtılacak nihai artış oranı henüz netleşmiş değil.

Artışın seviyesi; ayrılacak toplam ödeneğe, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağına ve yaş ile prim günü kriterlerinin nasıl uygulanacağına bağlı olarak şekillenecek.

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