2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payıyla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kulislerdeki o rakam A Haber'de
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yılbaşı zammı için geri sayım sürerken masadaki senaryolar netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyet vurgusu yaptığı düzenleme öncesinde, 4 aylık kesinleşen enflasyon ve Merkez Bankası beklenti anketleri üzerinden yeni maaş tablosu çizildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber'de enflasyon farkı ve refah payı ihtimallerini değerlendirerek en düşük ve en yüksek emekli maaşlarının ulaşacağı seviyeleri kuruşu kuruşuna açıkladı.
Milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılı Ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyet vurgusu yaptığı düzenleme öncesinde, açıklanan dört aylık enflasyon verileri ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketindeki beklentiler üzerinden yeni maaş hesaplamaları gündeme geldi.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, enflasyon farkı ve olası refah payı düzenlemelerini değerlendirerek en düşük ve en yüksek emekli aylıklarına ilişkin tahminlerini A Haber'de paylaştı.
EMEKLİ ZAMMINDA ENFLASYON HESABI! YÜZDE 10,62 TAHMİNİ
Emekli maaşlarına yapılacak artışta belirleyici olan enflasyon verilerini değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anın ekonomik olarak bir fotoğrafını çekmek lazım. Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 çıkmıştı. İkinci yarıyıl için 4 aylık veri 8,28 oldu, son 10 aylık veri ise yüzde 27,53'e ulaştı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımızda Kasım ayı için yüzde 1,18, Aralık ayı için yüzde 0,97 tahmin ediliyor. Dolayısıyla ikinci yarıyıl için yaklaşık yüzde 10,62 gibi bir rakamın çıkacağını öngörüyoruz"
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE 4 FORMÜL
En düşük emekli aylığına ilişkin hesaplamalarını paylaşan Yılmaz, enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi ihtimalini de değerlendirdi.
Yılmaz, şu açıklamada bulundu:
"Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda yılbaşına kadar yasal bir düzenleme müjdesi verilmişti. Mevcut en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 lira, yüzde 10,62'lik enflasyon farkıyla 26 bin 53 liraya çıkacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi durumunda tablo değişiyor; yüzde 5 refah payı eklenirse maaş 27 bin 355 liraya, yüzde 10 eklenirse 28 bin 658 liraya, yüzde 15 verilirse 29 bin 960 liraya ve yüzde 20 refah payı uygulanırsa 31 bin 263 liraya kadar yükseliyor"