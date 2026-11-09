PRİM GÜNÜNE GÖRE 3 VEYA 4 AYRI BASAMAK OLUŞTURULACAK

Refah payı hesaplamasında prim basamakları oluşturulması üzerinde duruluyor.

İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması planlanırken, devamında 4 bin 700 gün ile 9 bin gün ve üzerini kapsayan üç veya dört ayrı kademe belirlenmesi gündemde.

Her basamak için farklı bir ilave ödeme tutarı hesaplanacak. Emeklilerin toplam prim ödeme miktarı ve prim gün sayısı, hangi kademede yer alacaklarını ve alacakları ek ödemenin tutarını belirleyecek.