Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın, yeni haftaya ons başına 4 bin 100 doların üzerine çıkarak ve geçen haftaki kazanımlarını genişleterek başladı. Zayıf petrol fiyatları enflasyon baskılarını hafifletirken Fed'e yönelik beklentiler yükselişi sınırlıyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Kasım 2026 satış fiyatları.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın yüzde 1,60 artışla 4 bin 130 dolara, gram altın ise yüzde 1,61 yükselişle 6 bin 662 liraya çıktı. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallere odaklandı.

Altın fiyatları, petrol piyasasında yaşanan düşüşün enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. 6 bin 600 lira barajı aşılırken, yatırımcılar enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin olası sinyalleri yakından takip ediyor.

Ons altın, pazartesi günü TSİ 09.00 itibarıyla yüzde 1,60 değer kazanarak 4 bin 130 dolara yükseldi. Uluslararası piyasalarda ons altındaki yükseliş, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın aynı saatlerde yüzde 1,61 artışla 6 bin 662 lira seviyesinden işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü açıklaması, petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Olası arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği değerlendiriliyor. Bu durum, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini zayıflatarak faiz getirisi olmayan altını destekliyor.