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Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın, yeni haftaya ons başına 4 bin 100 doların üzerine çıkarak ve geçen haftaki kazanımlarını genişleterek başladı. Zayıf petrol fiyatları enflasyon baskılarını hafifletirken Fed'e yönelik beklentiler yükselişi sınırlıyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Kasım 2026 satış fiyatları.

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 1

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın yüzde 1,60 artışla 4 bin 130 dolara, gram altın ise yüzde 1,61 yükselişle 6 bin 662 liraya çıktı. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallere odaklandı.

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 2

Altın fiyatları, petrol piyasasında yaşanan düşüşün enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. 6 bin 600 lira barajı aşılırken, yatırımcılar enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin olası sinyalleri yakından takip ediyor.

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 3

Ons altın, pazartesi günü TSİ 09.00 itibarıyla yüzde 1,60 değer kazanarak 4 bin 130 dolara yükseldi. Uluslararası piyasalarda ons altındaki yükseliş, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın aynı saatlerde yüzde 1,61 artışla 6 bin 662 lira seviyesinden işlem gördü.

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 4

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü açıklaması, petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Olası arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği değerlendiriliyor. Bu durum, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini zayıflatarak faiz getirisi olmayan altını destekliyor.

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 5

ABD'de ekim ayında istihdam artışının hızlanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, iş gücü piyasasının güçlü kaldığını gösterdi. Verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 71'den yüzde 79'a yükseldi.

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 6

PİYASALARIN GÖZÜ ABD Esenlik bir şey yokNFLASYON VERİLERİNDE

Altın yatırımcıları, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek ABD enflasyon verilerine odaklandı. Salı günü açıklanacak TÜFE ve cuma günü açıklanacak ÜFE verilerinin, altın fiyatlarının yönü ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararı üzerinde etkili olması bekleniyor.

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 7

Altın fiyatlarındaki yükseliş, diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 2,41 artışla 53,23 dolara yükselirken platin yüzde 1,56 değer kazanarak bin 558 dolar seviyesine çıktı. Paladyumun ons fiyatı da yüzde 2,19 yükselişle bin 52 dolar seviyesinde işlem gördü.

PİYASALARDA KRİTİK VİRAJ! ALTINDA TEHLİKE, BORSADA FIRSAT MI?
Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 8

İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi sabahı güncel altın fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 6.662 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.924 TL

Altın hafta başında gaza bastı! Gramda kritik baraj yerle bir: İşte 9 Kasım 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları 9

Yarım altın satış fiyatı: 21.841 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.002 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.521 TL

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