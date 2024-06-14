EURO 2024 heyecanı başlıyor! Dev maç öncesi görsel şölen! Almanya-İskoçya maçı muhtemel 11’ler...

İSKOÇLAR AKIN ETTİ

EURO 2024'e ev sahipliği yapan 10 şehirden biri olan Münih, bugün oynanacak Almanya-İskoçya müsabakası öncesi İskoç taraftarların akınına uğradı.

Münih'in simge yerlerinden olan Marienplatz ve etrafında toplanan çok sayıda İskoç futbolsever, formaları ve bayraklarıyla eğlendi. Yöresel enstrümanları gayda eşliğinde marşlar söyleyip, tezahüratlar yapan futbolseverler, İskoç erkeklerinin giydiği "Kilt" adı verilen etekler ve farklı kostümlerle renkli görüntüler oluşturdu.

ALMANYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Kadro değeri olarak turnuvanın önde gelen takımlarından olan Almanya, İskoçya karşısında hata yapmak istemiyor. Nagelsmann yönetiminde gruplardan çıkmak isteyen Almanya A Grubu'nda mücadele ediyor. A Grubu'nda İskoçya'nın dışında Macaristan ve İsviçre gibi takımlar bulunuyor. Grubun diğer mücadelesinde Macaristan ve İsviçre karşı karşıya gelecek. İskoçya'da ise gözler John McGinn, Andrew Robertson, Billy Gilmour gibi önemli oyuncuların performansına çevrildi. A Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.