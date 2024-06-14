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EURO 2024 heyecanı başlıyor! Dev maç öncesi görsel şölen! Almanya-İskoçya maçı muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 09:24 Güncelleme: 14.06.2024 09:50
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EURO 2024 heyecanı başlıyor! Dev maç öncesi görsel şölen! Almanya-İskoçya maçı muhtemel 11’ler...

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği EURO 2024 bu akşam saat 22.00'de oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak. Ev sahibi Almanya, İskoçya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isterken, İskoçya ise sürprizi kovalayacak. Dev maç öncesi şampiyonanın açılışı için büyük bir görsel şölen hazırlanırken, futbolseverler büyük bir heyecanla maç saatini beklemeye geçti. İşte detaylar...

Almanya'nın ev sahipliğinde yarın açılışı yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi taraftarlar turnuva heyecanını yaşamaya başladı.

DEV TURNUVA ALMANYA-iSKOÇYA MAÇIYLA BAŞLIYOR

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu olan turnuva, yarın Münih Futbol Arena'da yapılacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak.

Toplam 24 ülke milli takımının 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılacak finale gitmek için mücadele edeceği şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor.

İSKOÇLAR AKIN ETTİ

EURO 2024'e ev sahipliği yapan 10 şehirden biri olan Münih, bugün oynanacak Almanya-İskoçya müsabakası öncesi İskoç taraftarların akınına uğradı.

Münih'in simge yerlerinden olan Marienplatz ve etrafında toplanan çok sayıda İskoç futbolsever, formaları ve bayraklarıyla eğlendi. Yöresel enstrümanları gayda eşliğinde marşlar söyleyip, tezahüratlar yapan futbolseverler, İskoç erkeklerinin giydiği "Kilt" adı verilen etekler ve farklı kostümlerle renkli görüntüler oluşturdu.

ALMANYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Kadro değeri olarak turnuvanın önde gelen takımlarından olan Almanya, İskoçya karşısında hata yapmak istemiyor. Nagelsmann yönetiminde gruplardan çıkmak isteyen Almanya A Grubu'nda mücadele ediyor. A Grubu'nda İskoçya'nın dışında Macaristan ve İsviçre gibi takımlar bulunuyor. Grubun diğer mücadelesinde Macaristan ve İsviçre karşı karşıya gelecek. İskoçya'da ise gözler John McGinn, Andrew Robertson, Billy Gilmour gibi önemli oyuncuların performansına çevrildi. A Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.

MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams

ALMANYA'DA HEDEF FİNAL

Nagelsmann yönetimindeki Almanya, taraftarının da etkisiyle EURO 2024'te final oynamak istiyor. A Grubu'nun favorisi olan Almanya, son olarak hazırlık karşılaşmasında Pascal Grob ve Haverzt'in golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Almanya'nın kadrosunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Rüdiger ve Toni Kroos gibi yıldızlar bulunuyor. Almanya gol yollarında Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav gibi oyuncularla etkili olmaya çalışacak.



İSKOÇYA PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadro değeri olarak mütevazi kadrolarından olan İskoçya'da gözler Almanya mücadelesine çevrildi. İskoçya son olarak oynadığı hazırlık karşılaşmasında Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.

İskoçya'nın kadrosunda Billy Gilmour, John McGinn, Che Adams, McTominay gibi önemli isimler yer aldı. Almanya karşısında etkili hücum hattıyla İskoçya sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.



EURO 2024 A GRUBU

Grubun diğer karşılaşmasında Macaristan ve İsviçre 15 Haziran Cumartesi saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

ALMANYA

İSKOÇYA

MACARİSTAN

İSVİÇRE

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