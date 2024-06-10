Çekya’da EURO 2024 hazırlıkları tamam | Çekya EURO 2024 maç takvimi

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Çekya Milli Takımı, organizasyonda üst üste 8. kez sahne alacak. Türkiye, Portekiz ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan Çekya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:



KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Ivan Hasek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Çekya Milli Futbol Takımı, elemelerde Arnavutluk, Polonya, Moldova ve Faroe Adaları'yla mücadele etti.

E Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Çekya, 15 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak EURO 2024 biletinin sahibi oldu. Bu müsabakalarda 12 kez fileleri havalandıran Çekya, kalesinde ise 6 gol gördü.