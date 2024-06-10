Almanya'nın fuar kenti Düsseldorf! Düsseldorf Arena, EURO 2024'te 5 maça ev sahipliği yapacak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Düsseldorf şehri, fuarlarıyla dikkati çekiyor. Düsseldorf Arena, EURO 2024'te 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da gerçekleştirilecek. Ülkedeki 10 farklı şehirde yapılacak organizasyonda Düsseldorf şehri de yer alacak.
Ren Nehri kıyısında yer alan ve 620 bin civarında nüfusu bulunan Düsseldorf, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkentidir. Dünyaca ünlü sanayi fuarlarıyla ve modaya yön veren merkezleriyle bilinen şehir, adını Düssel deresinden aldı.
Ruhr Havzası'nın önde gelen endüstri, bilim ve kültür merkezlerinden olan Düsseldorf, bir kongre, fuar kenti olarak tanınır.
Büyük alışveriş merkezleriyle, ünlü caddeleriyle Almanya'nın Milano'su olarak tanınan Düsseldorf, çok sayıda park ve gezinti alanlarına da sahip.
Düsseldorf kent merkezinde yer alan meyhane ve birahaneleriyle ünlü Altstadt Semti, halk arasında dünyanın en uzun barı olarak anılmaktadır.
KARNAVALLARI DA MEŞHUR
Düsseldorf, modası ve fuarları kadar festivalleriyle de ön plana çıkıyor.
2011 senesinde Eurovision Şarkı Yarışması'na da ev sahipliği yapan şehrin en ünlü eğlencesi ise karnavallarıdır.
Düsseldorf şehrinde, mayıs ayında Japon Günü ve Jazz Rally, haziranda Opera Days, ağustosta Brasilianische Nacht Latin Müzik ve Dans Festivali ile Düsseldorf Gurme Festivali, eylülde Groste Kirmes am Rhein (Rheinkirmes) ve kasımda da Düsseldorf Karnavalı, en bilinen etkinlikler arasında yer alıyor.
TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DE MEVCUT
Düsseldorf, Ren Nehri, tarihi eserler ve alışveriş merkezleriyle ünlü caddelerine ek olarak tarihi ve kültürel gezilerin de yapılabileceği bir şehir.
Ren Nehri ve Heinrich-Heine-Allee arasında kalan Eski Şehir, Düsseldorf'un en iyi bilinen gezi noktasıdır.
Bölgede ulusal ve uluslararası restoranlar, popüler mekanlar ve alışveriş için birçok mağaza bulunur.
Lambertus Kilisesi, Kale Meydanı, NRW Sanat Müzesi gibi kültürel ve tarihi içerikli ziyaret edilebilecek yapılar da vardır.
ŞEHİRDE SPOR
Düsseldorf şehri, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımına ev sahipliği yapıyor.
Futbol branşı dışında buz hokeyi ve Amerikan futbolu da ilgilenilen diğer spor dalları olarak öne çıkıyor.
5 KARŞILAŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Düsseldorf Arena, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenecek.
EURO 2024'ün ev sahiplerinden biri de 5 maçın oynanacağı Düsseldorf kentindeki Düsseldorf Arena olacak. Stadyum grup aşamasında 3, son 16 turu ve çeyrek finalde ise 1'er maç için kapılarını açacak.
Düsseldorf Arena'daki maç planlaması şöyle:
17 Haziran: Avusturya-Fransa
21 Haziran: Slovakya-Ukrayna
24 Haziran: Arnavutluk-İspanya
1 Temmuz: Son 16 Turu
6 Temmuz: Çeyrek Final
- Tarihi
Düsseldorf Arena'nın inşaatı 2002 yılında başladı ve 2004 yılında tamamlandı.
Eski Rheinstadion'un yerine, Ren nehri yakınındaki aynı yere inşa edilen stat, Haziran 2009'a kadar LTU Arena adıyla anıldı. 2 Ağustos 2018 yılına kadar Esprit Arena ismiyle bilinen stat, başlangıçta 51 bin 500 kişi kapasiteli olarak planlandı.
Stadyumun 2010 yılında bazı oturma alanları kaldırılarak kapasitesinin artırılmasıyla şu andaki seyirci kapasitesine yani 54 bin 600 kişiye ulaştı.
Düsseldorf Arena, EURO 2024'te 47 bin kişilik kapasiteyle kullanılacak.
- Özellikleri
Düsseldorf Arena, Almanya'nın modern statları arasında yer alıyor.
Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalleri ve finaline 2011 yılında ev sahipliği yapan stat, zemin ısıtma ve açılabilir çatı sistemi özelliklerine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.
Düsseldorf Arena'da saha 105 metre uzunluğa ve 68 metre genişliğe sahip.
- Hentbol seyirci rekoru
Düsseldorf Arena, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yaptı.
Stattaki ilk uluslararası maç, Almanya ile Arjantin arasında 9 Şubat 2005'te oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Almanya ile İsviçre arasında 10 Ocak 2024'te oynanan ve 53 bin 586 seyircinin izlediği karşılaşma ise kendi alanında dünya rekoru getirdi.
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