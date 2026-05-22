Avrupa’ya Türk çıkarması! Avrupa sahnesine çıkan takımlar belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar netleşti. Şampiyonluk sevinçlerinin yaşandığı, büyük heyecana sahne olan sezonun ardından temsilcilerimiz; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde başarı arayacak. İşte Avrupa arenasında mücadele edecek takımlarımız ve kritik yol haritası…

ASLAN DEVLER LİGİ'NDE KANARYA ÖN ELEMEDE

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türkiye'nin bir numaralı temsilcisi olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni formatıyla dikkat çeken Devler Ligi'nde lig etabında mücadele ederek Avrupa'nın en büyük kulüplerine karşı gövde gösterisi yapacak.

Lig ikincisi Fenerbahçe ise devler arenasına çıkmak için 2. ön eleme turundan itibaren ter dökecek

Sarı-lacivertliler, zorlu elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele edecek.

TRABZONSPOR VE KARTAL AVRUPA LİGİ YOLUNDA

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu büyük başarısının meyvesini Avrupa biletiyle aldı

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna adını yazdırarak grup aşaması öncesi son viraja girdi.

Trabzonspor'un kupayı müzesine götürmesiyle birlikte bir müjdeli haber de Beşiktaş'a geldi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, turnuvaya 2. eleme turundan başlayarak Avrupa serüvenine start verecek.

AVRUPA'NIN SON BİLETİ BAŞAKŞEHİR'E

Kupa finalinde Konyaspor'un mağlup olması, Süper Lig sıralamasındaki denklemi de netleştirdi. Bu sonuçla birlikte ligi beşinci sırada tamamlayan Başakşehir, Avrupa'ya giden son temsilcimiz oldu.

Turuncu-lacivertliler, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turundan itibaren Türkiye'yi temsil edecek. Böylece 2025-2026 sezonunda toplam beş takımımız, Avrupa sahalarında zafer arayacak.

