Avrupa’ya Türk çıkarması! Avrupa sahnesine çıkan takımlar belli oldu
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar netleşti. Şampiyonluk sevinçlerinin yaşandığı, büyük heyecana sahne olan sezonun ardından temsilcilerimiz; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde başarı arayacak. İşte Avrupa arenasında mücadele edecek takımlarımız ve kritik yol haritası…
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu heyecanı sona erdi.
ASLAN DEVLER LİGİ'NDE KANARYA ÖN ELEMEDE
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türkiye'nin bir numaralı temsilcisi olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni formatıyla dikkat çeken Devler Ligi'nde lig etabında mücadele ederek Avrupa'nın en büyük kulüplerine karşı gövde gösterisi yapacak.
Lig ikincisi Fenerbahçe ise devler arenasına çıkmak için 2. ön eleme turundan itibaren ter dökecek
Sarı-lacivertliler, zorlu elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele edecek.