Avrupa’ya Türk çıkarması! Avrupa sahnesine çıkan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu büyük başarısının meyvesini Avrupa biletiyle aldı

Trabzonspor'un kupayı müzesine götürmesiyle birlikte bir müjdeli haber de Beşiktaş'a geldi.

AVRUPA'NIN SON BİLETİ BAŞAKŞEHİR'E

Kupa finalinde Konyaspor'un mağlup olması, Süper Lig sıralamasındaki denklemi de netleştirdi. Bu sonuçla birlikte ligi beşinci sırada tamamlayan Başakşehir, Avrupa'ya giden son temsilcimiz oldu.