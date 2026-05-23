"Altı Üstü İstanbul"dan ilk tanıtım geldi: Yedi tepeli şehrin görünmeyen yüzü uyanıyor

atv'nin izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. İstanbul'un yukarıdan kusursuz görünen hayatlarıyla aşağıda büyüyen umudunu aynı hikâyede buluşturan dizinin tanıtımı, güçlü atmosferiyle dikkat çekti.

Ekranların sevilen kanalı atv, yeni sezonda izleyicilerini İstanbul'un büyüleyici ama bir o kadar da acımasız sokaklarına davet ediyor. NTC Medya imzalı, merakla beklenen yeni dizi "Altı Üstü İstanbul"dan ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan ilk fragman, güçlü atmosferi ve çarpıcı görselliğiyle kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'un yukarıdan kusursuz görünen hayatlarıyla aşağıda büyüyen umudunu aynı hikâyede buluşturan dizinin tanıtımı, güçlü atmosferiyle dikkat çekti. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YAKINDA ATV'DE

"ADANA'DAN UZAK, İSTANBUL'A YASAK" BİR MÜCADELE Emir (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle sınandığı hikâyede; "Adana'dan uzak, İstanbul'a yasak" bir dünyanın içinde kendi kaderlerini yeniden yazma mücadelesi öne çıktı.

İstanbul'un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını ekrana taşımaya hazırlanan proje; genç oyuncularla usta isimleri aynı hikâyede buluşturuyor.