Altın neden hiç paslanmaz? Bilim insanları gerçek nedeni buldu!

Altının neden paslanmadığına ilişkin yıllardır merak edilen soruya bilim insanları yeni bir yanıt verdi. ABD'de yürütülen araştırma, altının yüzeyindeki atom diziliminin oksijenle reaksiyonu büyük ölçüde engellediğini ortaya koydu. Çalışma, gelecekte daha güçlü katalizörlerin geliştirilmesinin de önünü açabilir.

ALTININ SIRRI ATOM DİZİLİMİNDE ÇIKTI

Yüzyıllardır değerli metaller arasında özel bir yere sahip olan altın, yalnızca ekonomik değeriyle değil, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Demir gibi birçok metal zamanla paslanırken altın binlerce yıl boyunca ilk günkü parlaklığını koruyabiliyor.

ABD'deki Tulane Üniversitesi araştırmacıları bunun nedenine dair dikkat çeken bir çalışma yayımladı. Hesaplamalı kimyacılar Santu Biswas ve Matthew M. Montemore tarafından yürütülen araştırmaya göre altının yüzeyindeki atomlar o kadar sıkı bir düzende bulunuyor ki oksijen molekülleri bu yapıyı kolayca parçalayamıyor.