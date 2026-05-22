Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Firari Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı

Türkiye, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmayı yakından takip ederken yeni gelişme yaşandı.

"TAHMİN ETTİĞİM BİR YER VAR"

Alınan bilgiye göre, yapılan açık kaynak araştırması sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV ve Akşam gazetesine röportaj verdiği tespit edildi.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın gerçekleştirdiği röportajda, suçlu olmadığını ifade eden şüphelinin, hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylediği belirlendi.

Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldı.

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.

Öte yandan Umut Altaş ABD'de verdiği bir röportajda cesedin yerini adeta itiraf ederek, "Birkaç yer var aklımda ama neresi olduğunu bilmiyorum, tahmin ettiğim bir yer var, o civarlarda zaten gömebileceği başka bir yer yok. Üniversite civarlarında, insan yürümeyen, insanların gezmediği, birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin, Aktuluk civarında, o mahalleden bahsediyorum." dedi.