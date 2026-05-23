CANLI YAYIN

Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Galatasaray transfer planı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralları daha sonra yeniden şekillendi. Süper Lig şampiyonu ekibi, kadro yapılanması frene basarken 6 maddelik yeni yol haritası oluşturuldu. Yönetim; yabancı kontenjanı, sözleşmeler ve olası satışlar konusunda temkinli adımlar atacak.

Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 1
Süper Lig'de üst üste 4'üncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasına başlanmıştı.
Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 2
Buna karşın, TFF'nin 10+4 yabancı kuralı kararında geri adım atmaması üzerine, sarı-kırmızılı kulüpte frene basıldı.
Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 3

6 MADDELİK YOL HARİTASI

1. Mario Lemina ile devam edilmesinin ardından, mevcut yabancı sayısı 10'a yükselecek.

Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 4

2. Sözleşmesi Haziran ayında son bulacak olan Mauro Icardi ile sözleşme görüşmeleri yapan Cimbom, Arjantinli yıldızın yanıtını bekliyor.

Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 5

SARA VE SALLAI

3. Sara ve Sallai için gelecek teklifler yabancı kontenjanı düşünülerek değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 6

4. 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda oynayacak futbolcular yakından takip edilecek.

Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 7

MİLLİ OYUNCULAR SATILMAYACAK

5. Milli oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, astronomik teklif gelmedikçe kesinlikle satılmayacak.

Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 8
Sezon başında transfer edilen Uğurcan Çakır'ın maaşına ise zam yapılacak.
Galatasaray'da transfer planı değişti: Yabancı kuralın ardından 6 kritik adım gündemde 9

6. Renato Nhaga dışında +4 kontenjana uygun genç oyuncuların transferi için şartlar zorlanacak.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin