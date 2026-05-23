Ajda Pekkan’dan Sinan Akçıl’a övgü yağmuru: Milli marşı ilk ona dinletmişti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Usta sanatçı, hem aile hayatına dair duygusal anlarını paylaştı hem de son günlerin en çok konuşulan ismi Sinan Akçıl hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"SİNAN'A BAYILIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni marşı ilk olarak kendisine dinleten Sinan Akçıl'dan bahseden Pekkan, ünlü müzisyen için, "Sinan'a bayılıyorum, çok seviyorum kendisini. Çok şeker biri" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ SEMİRAMİS PEKKAN İÇİN DUYGULANDI

SABAH'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Röportaj sırasında kardeşi Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu sorulan Süperstar, gözleri dolarak duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin sağlığına yeniden kavuştuğunu müjdeleyen sanatçı, şöyle konuştu:

"Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Çok güzel dostları var, bu süreçte onu yalnız bırakmadılar. Kardeşim benim, canım ya..."

Yaklaşan bayramda da sahnede olacağını belirten Pekkan, çalışmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Ben oturduğum zaman sıkılıyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tüm Türk halkına harika bayramlar diliyorum" dedi.

"TÜRKLER GELİYOR" GÖRÜCÜYE ÇIKTI

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız için özel bir marş hazırlayan Sinan Akçıl, "Türkler Geliyor" adlı yeni eserini geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluşturdu.

SİNAN AKÇIL'DAN "TÜRKLER GELİYOR"
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına anlamlı bir atıfta bulunarak 14 Mayıs günü saat tam 19.23'te yayınlanan marş, kısa sürede on binlerce kez dinlenerek büyük beğeni topladı.

Akçıl, şarkıyı klibiyle birlikte yayınlamak için federasyondan gerekli izinleri aldıklarını belirtirken, eseri ilk olarak Ajda Pekkan ve Demet Akalın'a dinlettiğini ve bu iki ismi kendisi için "totem ve uğur" olarak gördüğünü ifade etti.

"BU ARTIK TÜM TÜRKİYE'NİN ŞARKISIDIR"

Eserin stadyumlarda yankılanmasını çok istediğini belirten Akçıl, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Federasyonun tescillemesi önemli ama asıl önemli olan halkımızın tescillemesi. Bu sadece bir futbol şarkısı değil, artık tüm Türkiye'nin şarkısıdır. İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı tribünden destekleyeceğim."

"MİLLİ DUYGULAR EKMEK TEKNESİ DEĞİLDİR!"

Marşta yer alan "Annelerin duasıyla bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor!" ve "Açık söylüyorum, seni sevmeyen ölsün" sözleri sosyal medyada fırtınalar estirirken, Sinan Akçıl'dan meslektaşlarına yönelik çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan ünlü popçu, konserinde yeni marşını seslendirdikten sonra son dönemde peş peşe milli marş yapan diğer sanatçılara göndermede bulunmuştu:

"Maalesef önüne gelen şarkı yapıyor. Bu milli bir meseledir; 'o yaptı, ben de yapayım' diye bir durum yoktur. Milli Takım ve milli duygular ekmek teknesi değildir."

