Ajda Pekkan’dan Sinan Akçıl’a övgü yağmuru: Milli marşı ilk ona dinletmişti
Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Usta sanatçı, hem aile hayatına dair duygusal anlarını paylaştı hem de son günlerin en çok konuşulan ismi Sinan Akçıl hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
"SİNAN'A BAYILIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni marşı ilk olarak kendisine dinleten Sinan Akçıl'dan bahseden Pekkan, ünlü müzisyen için, "Sinan'a bayılıyorum, çok seviyorum kendisini. Çok şeker biri" ifadelerini kullandı.
KARDEŞİ SEMİRAMİS PEKKAN İÇİN DUYGULANDI
SABAH'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Röportaj sırasında kardeşi Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu sorulan Süperstar, gözleri dolarak duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin sağlığına yeniden kavuştuğunu müjdeleyen sanatçı, şöyle konuştu:
"Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Çok güzel dostları var, bu süreçte onu yalnız bırakmadılar. Kardeşim benim, canım ya..."
Yaklaşan bayramda da sahnede olacağını belirten Pekkan, çalışmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Ben oturduğum zaman sıkılıyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tüm Türk halkına harika bayramlar diliyorum" dedi.
"TÜRKLER GELİYOR" GÖRÜCÜYE ÇIKTI
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız için özel bir marş hazırlayan Sinan Akçıl, "Türkler Geliyor" adlı yeni eserini geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluşturdu.