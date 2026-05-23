Ajda Pekkan’dan Sinan Akçıl’a övgü yağmuru: Milli marşı ilk ona dinletmişti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına anlamlı bir atıfta bulunarak 14 Mayıs günü saat tam 19.23'te yayınlanan marş, kısa sürede on binlerce kez dinlenerek büyük beğeni topladı. Akçıl, şarkıyı klibiyle birlikte yayınlamak için federasyondan gerekli izinleri aldıklarını belirtirken, eseri ilk olarak Ajda Pekkan ve Demet Akalın'a dinlettiğini ve bu iki ismi kendisi için "totem ve uğur" olarak gördüğünü ifade etti.

"BU ARTIK TÜM TÜRKİYE'NİN ŞARKISIDIR" Eserin stadyumlarda yankılanmasını çok istediğini belirten Akçıl, şu ifadeleri kullanmıştı: "Federasyonun tescillemesi önemli ama asıl önemli olan halkımızın tescillemesi. Bu sadece bir futbol şarkısı değil, artık tüm Türkiye'nin şarkısıdır. İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı tribünden destekleyeceğim."