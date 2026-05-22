Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Kanserlerin yarısı bu iki alışkanlıktan geliyor

Kanser uzun yıllardır "kaçınılmaz hastalık" algısıyla anılıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı son kapsamlı analiz, tabloyu değiştirecek sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre dünya genelindeki kanser vakalarının önemli bir bölümü, günlük yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi ve çevresel risklerin azaltılmasıyla önlenebilir durumda.

Uzmanlara göre bu tablo, yalnızca bireysel yaşam tarzının değil, kamu politikalarının da kanserle mücadelede belirleyici olduğunu gösteriyor.

Araştırmada, 2022 yılında dünya genelinde yaklaşık 19 milyon yeni kanser vakasının görüldüğü belirtildi. Bu vakaların yaklaşık yüzde 38'inin değiştirilebilir risk faktörleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Başka bir ifadeyle, her 10 kanser vakasının yaklaşık 4'ü önlenebilir nedenlerden kaynaklandı.

SİGARA HALA İLK SIRADA

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise tütün kullanımıyla ilgili oldu. Sigara, tek başına tüm kanser vakalarının yaklaşık yüzde 15'iyle ilişkilendirildi. Erkeklerde riskin çok daha yüksek olduğu belirtildi. Dünya genelinde erkeklerde görülen yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 23'ünün sigaradan kaynaklandığı hesaplandı.

Uzmanlar sigaranın yalnızca akciğer kanseriyle değil; mide, ağız, gırtlak, pankreas ve mesane kanseriyle de doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.