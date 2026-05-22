CHP’de delege kızına iş kıyağı! Özkan Yalım'ın mesajlarına ahaber.com.tr ulaştı: Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz

Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında teslim ettiği telefonunda 30 Ekim 2023 tarihli mesajlar, CHP kurultayındaki skandalı bir kez daha gözler önüne serdi. Kurultay sürecinde taraf değiştirmeleri karşılığında delegelere belediyelerde iş ve çeşitli imkanlar sağlandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, ahaber.com.tr'nin ulaştığı yazışmalar skandalı gözler önüne serdi. Mesajlarda, Kahramanmaraş/Göksun delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın'ın Özkan Yalım'a CV gönderdiği, Yalım'ın ise "Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada mutlak butlan davasında karar çıkmış 38. Kurultay ise iptal edilmişti.

DELEGELERE RÜŞVET MAKAM PAZARLIĞI
CHP'de "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken, delegelere siyasi rüşvet, dolar trafiği ve makam pazarlıkları bir kez daha gündeme geldi.

Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında teslim ettiği telefonunda 30 Ekim 2023 tarihli mesajlar, CHP kurultayındaki skandalı bir kez daha gözler önüne serdi. Kurultay sürecinde taraf değiştirmeleri karşılığında delegelere belediyelerde iş ve çeşitli imkanlar sağlandığı ortaya çıktı.

DELEGE KIZINA İŞ KIYAĞI: O MESAJLARA AHABER.COM.TR ULAŞTI

CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmalar büyürken dikkat çeken WhatsApp yazışmalarına ahaber.com.tr ulaştı.

KURULTAY DELEGESİNİN KIZI İŞ TALEBİYLE ULAŞTI

ahaber.com.tr'nin ulaştığı mesajlarda, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın'ın, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile doğrudan iletişime geçtiği görüldü.

Mesajlarda Tuğçe Aydın'ın, "Sayın milletvekilim öncelikle merhaba, ben K. Maraş Göksun kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızıyım. Numaranızı annemden aldım. Ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Beş sene oldu atamam olmadı. Vekilim bir iş bulma durumunuz olabilir mi" sözleriyle yardım talebinde bulunduğu görüldü.

Yazışmaların devamında Özkan Yalım'ın Tuğçe Aydın'a dönüş yaptığı ve süreçle ilgilendiğini belirttiği dikkat çekti.

CV GÖNDERİLDİ

Mesaj kayıtlarında Tuğçe Aydın'ın daha sonra Özkan Yalım'a yeniden ulaştığı görüldü. Tuğçe Aydın, "Merhaba Özkan bey ben kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın" ifadelerini kullandıktan sonra CV dosyasını gönderdi.

Gönderilen dosyanın "CV.pdf" şeklinde iletildiği görülürken, ardından "Annemle konuşmuşsunuz" ve "CV'mi attım ben de size" mesajlarının geldiği dikkat çekti.

Böylece kurultay delegesi olan anne Gülhan Aydın ile yapılan temasın ardından kızının doğrudan milletvekiliyle iletişim kurduğu ve iş talebini resmi özgeçmiş göndererek sürdürdüğü ortaya çıktı.

"SİZİ ARAYACAKLAR" MESAJI

Ortaya çıkan yazışmalarda Özkan Yalım'ın Tuğçe Aydın'a umut veren ifadeler kullandığı da görüldü.

Mesajlarda Özkan Yalım'ın, "Selamlar Tuğçe hanım. Sizi arayacaklar en kısa sürede büyükşehirden. Merak etmeyin" şeklinde konuştuğu görüldü.

Bunun üzerine Tuğçe Aydın'ın, "Az önce beni büyükşehirden aradılar. Mersin'den. Acaba siz mi yönlendirdiniz dedim. Arayan kişi sadece bir bilgim yok, aramamı söylediler dedi" sözleriyle yaşanan süreci aktardığı görüldü.

Mesajların devamında Özkan Yalım'ın dikkat çeken bir ifade kullandığı ortaya çıktı

"BİZ ÖZGÜR ÖZEL EKİBİ OLARAK YÖNLENDİRİYORUZ"

Yazışmalarda Özkan Yalım'ın, "Evet" yanıtının ardından, "Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Aynı konuşmada Özkan Yalım'ın, "Annenize Özkan Yalım beyin selamı var diye söyleyin" dediği de mesaj kayıtlarına yansıdı.

Tuğçe Aydın ise bu sözlere karşılık, "Anladım. Teşekkür ederim. Tabii iletirim" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİMİZİN KREŞ VE ANAOKULLARI VAR"

Mesaj trafiğinde iş imkanlarına ilişkin detaylı konuşmaların yapıldığı da görüldü. Tuğçe Aydın'ın, "Peki bir şeyi merak ettim. Bu belediye de bir iş mi yoksa özel okul mu. Çünkü bana bilgi verilmedi" şeklinde soru yönelttiği görüldü.

Bunun üzerine Özkan Yalım'ın, "Belediyelerimizin kreş ve anaokullarımız var her büyük şehirde çok sayıda var" sözleriyle cevap verdiği ortaya çıktı.

Tuğçe Aydın'ın ise, "Peki anladım. Ama kolay kolay giremiyoruz işte maalesef. En basitinden ücretli öğretmenlik bile yaptırmıyorlar" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ORTAOKUL İÇİN VAR MI?"

Mesajların devamında Tuğçe Aydın'ın eğitim alanındaki imkanları sormayı sürdürdüğü görüldü.

Tuğçe Aydın'ın, "Ortaokul için var mı peki" diye sorduğu, Özkan Yalım'ın ise "Sadece anaokul diye biliyorum" yanıtını verdiği görüldü.

Öte yandan eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında teslim ettiği telefon mesajları, CHP Kurultayı'ndaki pazarlıkları gözler önüne serdi.

Kurultayda taraf değiştirmeleri karşılığında delegelere belediyelerde iş ve maddi imkan sağlandığı belirlenirken, delege toplamak için bir partilinin engelli kızının işe yerleştirilmesinin şart koşulduğu, kurultay zaferinin ardından ise bir parti yöneticisinin, "Bana garsonluğu layık gördüler" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz gün Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay sürecinde, delegelerin iradelerinin yönlendirilmesi ve belirli aday lehine destek sağlanması amacıyla çeşitli usulsüz uygulamaların gerçekleştirildiğine yönelik yazışmalar tespit edildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, bazı delegelerin desteklerinin temini karşılığında belediyelerde istihdam sağlanması ve maddi imkanlar sunulmasına ilişkin ifadeler ve mesaj içerikleri belirlenmiştir" denildi.

DELEGELERİN OYUNU ALMAK İÇİN İŞE ALIM YAPILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Özkan Yalım'ın beyanlarında; CHP'de yönetim değişikliğinin sağlanmasına yönelik süreçte, delegelerin fikirlerini değiştirmek amacıyla bazı belediyeler aracılığıyla işe alımlar yapıldığı ve maddi desteklerde bulunulduğu yönünde bilgiler yer almıştır. Ayrıca, elde edilen dijital materyallerde, parti üst yönetimi tarafından "önemli" olarak değerlendirilen bazı şahısların isimlerinin doğrudan iletildiğine dair yazışmalar tespit edilmiştir."

