CHP’de delege kızına iş kıyağı! Özkan Yalım'ın mesajlarına ahaber.com.tr ulaştı: Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz
Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında teslim ettiği telefonunda 30 Ekim 2023 tarihli mesajlar, CHP kurultayındaki skandalı bir kez daha gözler önüne serdi. Kurultay sürecinde taraf değiştirmeleri karşılığında delegelere belediyelerde iş ve çeşitli imkanlar sağlandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, ahaber.com.tr'nin ulaştığı yazışmalar skandalı gözler önüne serdi. Mesajlarda, Kahramanmaraş/Göksun delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın'ın Özkan Yalım'a CV gönderdiği, Yalım'ın ise "Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada mutlak butlan davasında karar çıkmış 38. Kurultay ise iptal edilmişti.
DELEGELERE RÜŞVET MAKAM PAZARLIĞI
CHP'de "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken, delegelere siyasi rüşvet, dolar trafiği ve makam pazarlıkları bir kez daha gündeme geldi.
Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında teslim ettiği telefonunda 30 Ekim 2023 tarihli mesajlar, CHP kurultayındaki skandalı bir kez daha gözler önüne serdi. Kurultay sürecinde taraf değiştirmeleri karşılığında delegelere belediyelerde iş ve çeşitli imkanlar sağlandığı ortaya çıktı.
DELEGE KIZINA İŞ KIYAĞI: O MESAJLARA AHABER.COM.TR ULAŞTI
CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmalar büyürken dikkat çeken WhatsApp yazışmalarına ahaber.com.tr ulaştı.
KURULTAY DELEGESİNİN KIZI İŞ TALEBİYLE ULAŞTI
ahaber.com.tr'nin ulaştığı mesajlarda, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın'ın, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile doğrudan iletişime geçtiği görüldü.
Mesajlarda Tuğçe Aydın'ın, "Sayın milletvekilim öncelikle merhaba, ben K. Maraş Göksun kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızıyım. Numaranızı annemden aldım. Ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Beş sene oldu atamam olmadı. Vekilim bir iş bulma durumunuz olabilir mi" sözleriyle yardım talebinde bulunduğu görüldü.
Yazışmaların devamında Özkan Yalım'ın Tuğçe Aydın'a dönüş yaptığı ve süreçle ilgilendiğini belirttiği dikkat çekti.
CV GÖNDERİLDİ
Mesaj kayıtlarında Tuğçe Aydın'ın daha sonra Özkan Yalım'a yeniden ulaştığı görüldü. Tuğçe Aydın, "Merhaba Özkan bey ben kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın" ifadelerini kullandıktan sonra CV dosyasını gönderdi.
Gönderilen dosyanın "CV.pdf" şeklinde iletildiği görülürken, ardından "Annemle konuşmuşsunuz" ve "CV'mi attım ben de size" mesajlarının geldiği dikkat çekti.
Böylece kurultay delegesi olan anne Gülhan Aydın ile yapılan temasın ardından kızının doğrudan milletvekiliyle iletişim kurduğu ve iş talebini resmi özgeçmiş göndererek sürdürdüğü ortaya çıktı.
"SİZİ ARAYACAKLAR" MESAJI
Ortaya çıkan yazışmalarda Özkan Yalım'ın Tuğçe Aydın'a umut veren ifadeler kullandığı da görüldü.
Mesajlarda Özkan Yalım'ın, "Selamlar Tuğçe hanım. Sizi arayacaklar en kısa sürede büyükşehirden. Merak etmeyin" şeklinde konuştuğu görüldü.
Bunun üzerine Tuğçe Aydın'ın, "Az önce beni büyükşehirden aradılar. Mersin'den. Acaba siz mi yönlendirdiniz dedim. Arayan kişi sadece bir bilgim yok, aramamı söylediler dedi" sözleriyle yaşanan süreci aktardığı görüldü.
Mesajların devamında Özkan Yalım'ın dikkat çeken bir ifade kullandığı ortaya çıktı
"BİZ ÖZGÜR ÖZEL EKİBİ OLARAK YÖNLENDİRİYORUZ"
Yazışmalarda Özkan Yalım'ın, "Evet" yanıtının ardından, "Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.
Aynı konuşmada Özkan Yalım'ın, "Annenize Özkan Yalım beyin selamı var diye söyleyin" dediği de mesaj kayıtlarına yansıdı.
Tuğçe Aydın ise bu sözlere karşılık, "Anladım. Teşekkür ederim. Tabii iletirim" ifadelerini kullandı.