Sergiy Rebrov’lu Ukrayna EURO 2024’e hazır | Ukrayna EURO 2024 maç programı





Eleme grubu ve play-off maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran ve kalesinde 10 gol gören Ukrayna, şu sonuçları aldı:

İngiltere-Ukrayna: 2-0

Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

Ukrayna-Malta: 1-0

Ukrayna-İngiltere: 1-1

İtalya-Ukrayna: 2-1

Ukrayna-Kuzey Makedonya: 2-0

Malta-Ukrayna: 1-3

Ukrayna-İtalya: 0-0

Bosna Hersek-Ukrayna: 1-2

Ukrayna-İzlanda: 2-1



UKRAYNA TAKIM OYUNUNA GÜVENİYOR

Ukrayna, mücadeleci kadro yapısı ve sahaya yansıttığı takım oyunuyla dikkati çekiyor. Kadro kalitesi bakımından güç dengesi bulunan takımlara karşı sonuç almakta zorlanmayan Ukrayna, EURO 2024'te yer aldığı dengeli grubun avantajını kullanmaya çalışacak. Kaptan Andriy Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nın en önemli kozları arasında bulunuyor. Yarmolenko, Ukrayna formasıyla iki gol daha atması halinde 48 golle milli takımın en skorer oyuncusu Andriy Shevchenko'yu da yakalayacak.



İspanya ekibi Girona'nın bu sezon gösterdiği başarılı performansın mimarlarından Artem Dovbyk ve Valencia'dan Roman Yaremchuk da Ukrayna'nın gol yollarında güvendiği isimler olarak göze çarpıyor. Kanatlarda, Chelsea'ye astronomik bonservis bedeliyle transfer olan Mykhailo Mudryk ve Arsenal'dan Oleksandr Zinchenko, orta sahada ise bir diğer Gironalı Viktor Tsygankov takımın etkili oyuncuları arasında yer alıyor.