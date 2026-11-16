Antalya’da 6 günde Bakü aşıldı! COP31’de katılım Dubai rekoruna yaklaştı
COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Antalya’daki Mavi Bölge’ye kayıt olanların sayısı 102 bin 610’a yükseldi. Yeşil Bölge’yi 6 günde 221 bin 326 kişi ziyaret etti. COP31, 6 günde 2024 yılında Bakü’de Azerbaycan ev sahipliğinde düzenlenen COP29’un katılımcı sayısını geçti. Yine 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek sayı olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 6. gün itibarıyla yaklaştı. Her günün temasına göre Mavi Bölge’de müzakereler yürütülürken Yeşil Bölge’de ise Türkiye’nin Sıfır Atık başta olmak üzere birçok marka projesi dünyaya yansıyor. Program kapsamında 1500’ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Yeşil Bölge programı, müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge arasında kurulan "aynalama" yöntemiyle hazırlandı. Bu modelle, kurumların Mavi Bölge'de müzakereler çerçevesinde ele alınan konular, aynı gün Yeşil Bölge'de eylem boyutuyla ve daha geniş kitlelere Türkiye'nin hayata geçirdiği simge projelerle anlatılıyor. Bu yaklaşım, eylem odaklı COP31'de iki bölge arasında bütüncül bir yapı kuruyor.
TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN COP29 KATILIMCI SAYISINI 6 GÜNDE GEÇTİ
COP31 Zirvesi'nin ilk 6 günde Yeşil Bölge'yi 221 bin 326 kişi ziyaret etti, Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı ise 102 bin 610'a yükseldi. COP31, 6 günde 2024 yılında Bakü'de Azerbaycan ev sahipliğinde düzenlenen COP29'un katılımcı sayısını geçti. Bakü'de 196 ülke ve AB'den gelen delegelerinde arasında bulunduğu Mavi Bölge katılımcı 76 bin 417 ile tamamlanırken, Türkiye'nin düzenlediği COP31'de ise 6 günde bu sayı 102 bini geçti.
DUBAİ'NİN REKORU KIRILIYOR
Yine 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek katılım olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 6. gün itibarıyla yaklaştı. Önümüzdeki 4 gün hesaba katıldığında hem Mavi Bölge katılımcı sayısı hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor bekleniyor.