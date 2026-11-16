



PROGRAMLAMA REHBERİ

Yeşil Bölge'deki tüm programların COP31 gündemiyle uyumlu olması için "Yeşil Bölge Bütüncül Programlama Rehberi" hazırlandı ve alanda program düzenleyecek tüm kurumlarla paylaşıldı. Programlama yapan tüm kurumlarla birebir çevrim içi toplantılar yapılarak COP31'in öncelikleri ve programlama yaklaşımı aktarıldı.

Tematik hub'larda panel düzenleyen her kurumla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kurumların COP31'de vermek istediği mesajlar; küresel öncelikler, Türkiye'nin öncelikleri ve COP31 Eylem Gündemi'nden oluşan üç eksenli bir metodolojiyle değerlendirildi. Böylece tüm panel içerikleri COP31'in gündem ve eylem maddeleriyle uyumlu şekilde kurgulandı.