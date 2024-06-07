Romanya’da ilk hedef gruptan çıkmak! EURO 2024’e geri sayım sürüyor | Romanya EURO 2024 maç takvimi





TÜRKİYE'DEN 4 OYUNCU

Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor. Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Dragus, turnuvada Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Radu Dragusin, Romanya'nın kadrosundaki en tanınmış futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Bu oyuncunun yanı sıra kaptan Nicolae Stanciu, Ianis Hagi ve George Puscas, teknik direktör Ioardanescu'nun turnuvadaki önemli kozları olacak.



TURNUVA GEÇMİŞİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'na 5 kez katılan Romanya Milli Takımı, en iyi derecesini, çeyrek final oynadığı 2000 yılında yaptı. Almanya, İngiltere ve Portekiz ile A grubunda yer alan Romanya, Portekiz'in arkasında ikinci sırada yer alarak son 8 takım arasına girdi. Galatasaraylı Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ile Fenerbahçeli Viorel Moldovan'ın da yer aldığı kadrosuyla Romanya, çeyrek finalde İtalya'ya 2-0 yenilerek elendi.



Şampiyona tarihinde 16 maç yapan Romanya Milli Takımı, 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Turnuvaya son olarak 2016'da katılan Romanya, 16 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 21 gol gördü.



Romanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası geçmişi şöyle:

1984 - Grup aşaması

1996 - Grup aşaması

2000 - Çeyrek final

2008 - Grup aşaması

2016 - Grup aşaması