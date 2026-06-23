3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın

Diyarbakır'da 3 aylık hamile Helin Eren'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Siyabent Şeker'in ilk duruşması görüldü. Mahkemede söz alan anne Kıymet Eren, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bebeği öldürmekten de yargılansın" dedi. Sanığın yüz yüze savunma yapma talebi mahkemece kabul edildi.

Diyarbakır'da 24 Temmuz 2025'te 3 aylık hamile Helin Eren'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Siyabent Şeker'in yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olay, 24 Temmuz 2025'te gece saatlerinde Sur ilçesi Çiftkapı mevkisinde meydana geldi. Siyabent Şeker, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren'i çağırıp yanında getirdiği tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Helin Eren hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Siyabent Şeker, suç aleti silahla birlikte yakalandı. Helin Eren'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Şeker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddianamede Helin Eren ile Siyabent Şeker'in dini nikahla birlikte yaşadıkları ve geçimsizlik nedeniyle Helin'in olaydan yaklaşık bir ay önce ayrılarak ailesinin evine döndüğü belirtildi. Bu süreçte tarafların cep telefonu ve çeşitli uygulamalar üzerinden iletişimlerini sürdürdükleri kaydedildi.

"ÇİÇEK ALACAĞIM" DİYEREK GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI İddianameye göre Siyabent Şeker, olay günü Helin Eren'i telefonla arayarak, "Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım" sözleriyle görüşmeye ikna etti. Helin Eren'in kuzeniyle birlikte buluşma noktasına geldiği sırada sanığın yanlarına yaklaştığı, ardından yanında bulunan tabancayla yakın mesafeden ateş ederek genç kadını öldürdüğü belirtildi. Savcılık, Siyabent Şeker hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

SANIK YÜZ YÜZE SAVUNMA YAPMAK İSTEDİ İlk duruşmada söz alan sanık Siyabent Şeker, savunmasını mahkeme salonuna gelerek yapmak istediğini belirtti. SEGBİS üzerinden ifade vermek istemediğini söyleyen sanık, yüz yüze beyanda bulunmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki duruşmada bizzat savunma yapma talebini kabul etti.

ANNE MAHKEMEDE İSYAN ETTİ Duruşmada söz alan anne Kıymet Eren, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek kızının evlilik sürecinde şiddet gördüğünü öne sürdü. Kıymet Eren, "Kızım kaçarak evlendi. Kızıma çok işkenceler yaptı. Siyabent'in annesi ve babası da kızıma hakaret ediyordu. Ben onun anne ve babasından da şikayetçiyim. Ailesi bebeği istemedi. O yüzden kızımı hastaneye götürdü ancak aldırma süresi geçmişti. O yüzden bebeği öldürmekten de yargılansın" dedi.