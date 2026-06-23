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3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Diyarbakır'da 3 aylık hamile Helin Eren'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Siyabent Şeker'in ilk duruşması görüldü. Mahkemede söz alan anne Kıymet Eren, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bebeği öldürmekten de yargılansın" dedi. Sanığın yüz yüze savunma yapma talebi mahkemece kabul edildi.

3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın 1

Diyarbakır'da 24 Temmuz 2025'te 3 aylık hamile Helin Eren'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Siyabent Şeker'in yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Olay, 24 Temmuz 2025'te gece saatlerinde Sur ilçesi Çiftkapı mevkisinde meydana geldi. Siyabent Şeker, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren'i çağırıp yanında getirdiği tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Helin Eren hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Siyabent Şeker, suç aleti silahla birlikte yakalandı. Helin Eren'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Şeker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede Helin Eren ile Siyabent Şeker'in dini nikahla birlikte yaşadıkları ve geçimsizlik nedeniyle Helin'in olaydan yaklaşık bir ay önce ayrılarak ailesinin evine döndüğü belirtildi. Bu süreçte tarafların cep telefonu ve çeşitli uygulamalar üzerinden iletişimlerini sürdürdükleri kaydedildi.

3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın 2

"ÇİÇEK ALACAĞIM" DİYEREK GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

İddianameye göre Siyabent Şeker, olay günü Helin Eren'i telefonla arayarak, "Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım" sözleriyle görüşmeye ikna etti.

Helin Eren'in kuzeniyle birlikte buluşma noktasına geldiği sırada sanığın yanlarına yaklaştığı, ardından yanında bulunan tabancayla yakın mesafeden ateş ederek genç kadını öldürdüğü belirtildi.

Savcılık, Siyabent Şeker hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın 3

SANIK YÜZ YÜZE SAVUNMA YAPMAK İSTEDİ

İlk duruşmada söz alan sanık Siyabent Şeker, savunmasını mahkeme salonuna gelerek yapmak istediğini belirtti.

SEGBİS üzerinden ifade vermek istemediğini söyleyen sanık, yüz yüze beyanda bulunmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki duruşmada bizzat savunma yapma talebini kabul etti.

3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın 4

ANNE MAHKEMEDE İSYAN ETTİ

Duruşmada söz alan anne Kıymet Eren, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek kızının evlilik sürecinde şiddet gördüğünü öne sürdü.

Kıymet Eren, "Kızım kaçarak evlendi. Kızıma çok işkenceler yaptı. Siyabent'in annesi ve babası da kızıma hakaret ediyordu. Ben onun anne ve babasından da şikayetçiyim. Ailesi bebeği istemedi. O yüzden kızımı hastaneye götürdü ancak aldırma süresi geçmişti. O yüzden bebeği öldürmekten de yargılansın" dedi.

3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın 5

"KIZIM RESMİ NİKAH İSTİYORDU"

Helin Eren'in babası Aziz Eren de adalet istediğini belirterek kızının evlilik sürecinde baskı gördüğünü ileri sürdü.

Aziz Eren, "Kızım resmi nikah talep ediyordu ama kıymadılar. 3-4 aylık hamileydi" ifadelerini kullandı.

3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın 6

KUZENİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Olay sırasında Helin Eren'in yanında bulunan kuzeni Z.M. de tanık olarak dinlendi.

Gözyaşları içinde ifade veren Z.M., Helin'in olay günü eşiyle görüşmek üzere evden çıktığını belirterek sanığın önce genç kadının bacaklarına, ardından yere düştükten sonra başına ateş ettiğini öne sürdü.

Tanık Z.M., Helin'in daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söyledi.

3 aylık hamileyken katledilen Helin'in annesi mahkemede isyan etti: Bebeği öldürmekten de yargılansın 7

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün davaya katılma talebi kabul edildi. Helin Eren'in anne ve babasının da davaya katılma talepleri mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tanıkların dinlenmesi ve sanığın yüz yüze savunmasının alınması için duruşmayı 29 Eylül tarihine erteledi.

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