Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı! Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Canbay arasındaki 5 dakika 58 saniyelik telefon görüşmesinin sırrı çözüldü

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay öncesi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay arasında geçtiği değerlendirilen 5 dakika 58 saniyelik telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş, Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararında, Zuhal Kalaycıoğlu hakkındaki ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına, adli kontrol altındaki sanıkların imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesine hükmederek duruşmayı 13 Temmuz'a ertelemişti.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI Sabah Gazetesi'nden Leyla Yıldız'ın haberine göre, dava süreci devam ederken olaydan önce Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasında gerçekleştiği değerlendirilen 5 dakika 58 saniye telefon görüşmesi ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu: "Benim bu süreçte görüştüğüm birisi olamaz, tamam mı?"



Vahap Canbay: "Kadın diyor ki soyadı Kadayıfçıoğlu'ydu, sevgilisiydi diyor. Aleyna'nın sevgilisiydi diyor."



Aleyna Kalaycıoğlu: "Sen deli misin?"

Konuşmanın devamında Canbay'ın, Kalaycıoğlu'nun kendisini aldattığını düşündüğünü dile getirdiği, Kalaycıoğlu'nun ise iddiaları reddettiği görüldü. Vahap Canbay: "Sen benim iki senelik sevgilimsin. Yanımda uyudun, ben böyle bir şeyin ihtimalini bile düşünemem. Sakın yapmadım de"



Aleyna Kalaycıoğlu: "Ya sen salak mısın? Böyle bir şey tabii ki yapmadım." Tutanakta yer alan kayıtlarda Canbay'ın zaman zaman ağladığı yer aldı.

Vahap Canbay: "Ben 30 yaşında adamım. En son babam öldüğünde ağladım. Ben 50 tane merminin altına yattım, en son babam öldüğü gün ağladım."



Aleyna Kalaycıoğlu: "Şunu unutma, param bitmiş olabilir ama bana olan davranışlarından dolayı mutsuzdum Vahap. Bana uyurken sarılmadığın için, bana kapı açmadığın için.." Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Canbay'ın telefonu kapatmaması için Kalaycıoğlu'na yalvardığı ve intihar edeceğini söylediği yer aldı.