Özlem Arslan'ın katili için istenen ceza belli oldu! Cani kocanın kan donduran paylaşımı ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 çocuk annesi Özlem Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan tarafından tıbbi maske ve eldiven takılarak 6 bıçak darbesiyle vahşice katledilmişti. Dehşet anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, Nihat Arslan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanığın olay öncesi yaptığı paylaşım ise kan dondurdu.

Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) tıbbi maske ve eldiven takarak 6 bıçak darbesiyle öldüren Nihat Arslan (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. ÖZLEM ARSLAN CİNAYETİNDE KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER! "BIRAK BENİ" ÇIĞLIKLARI KAMERADA Öte yandan Arslan'ın olaydan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

ÖZLEM ARSLAN'I SOKAK ORTASINDA KATLETTİ Olay, 2 Şubat'ta saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Özlem Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ile ilgili de çalışma başlatıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen şüphelinin Özlem Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi. Şüpheli Arslan, saklandığı Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde yakalandı. Suçunu itiraf eden Nihat Arslan, 3 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CANİ KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Nihat Arslan'ın apartman kapısından çıkan Özlem Arslan'ın yanına geldiği, sıkıca kolundan tuttuğu, ardından da bıçakladığı görüldü. Çok sayıda bıçak darbesi alıp kurtulmaya çalışan Arslan'ın "Bırak beni" diyerek bağırıp yardım istediği anlar görüntülere yansıdı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu sanık Nihat Arslan için "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık M.Ç. (64) hakkında "Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Milas Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2024 YILINDA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ İddianamede Özlem Arslan'ın 29 Mayıs 2024'te boşanma davası açtığı ve Nihat Arslan hakkında 3 kez koruma kararı aldırdığı belirtildi. Ayrıca boşanma aşamasında ayrı yaşadıkları, Nihat Arslan'ın bu süreçte Özlem Arslan'ı tehdit ettiği ifade edildi. Olay günü tutuklu sanık Arslan'ın gece saatlerinde Bodrum'da alkol aldığı ve sonrasında M.Ç.'yi arayarak kendisini Milas'a bırakmasını istediği ortaya çıktı. Nihat Arslan'ın saat 05.32'de Özlem Arslan'ın evinin önüne gittiği, montunun kapüşonunu kapattığı, yüzüne taktığı beyaz tıbbi maske ve eline geçirdiği eldivenle kendisini gizleyerek Özlem Arslan'ın evden çıkmasını beklediği belirtildi. Saat 06.27'de evden çıkan Arslan'ın üzerine giderek bağırmasını engellemek amacıyla elini ağzına götürdüğü, elinden tutarak kaçmasını engellemeye çalıştığı ve bu sırada konuşmaya çalıştığı ifade edildi. Özlem Arslan'ın ise bağırarak kendisini bırakmasını ve işe gideceğini söylediği, buna rağmen Nihat Arslan'ın Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

"İŞİNİ BİTİRDİM" DEDİ, BODRUM'A DÖNDÜ Nihat Arslan'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra üzerindeki elbiseleri çıkararak suç aleti bıçakla ormanda gizlendiği aktarıldı. Arslan'ın daha sonra diğer şüpheli M.Ç.'yi telefonla arayarak kendisini almasını istediği, M.Ç.'nin de aracıyla Nihat Arslan'ın yanına geldiği belirtildi. Nihat Arslan'ın M.Ç.'ye, "işini bitirdiğini" söyledikten sonra geze geze Bodrum'daki ikametgahına döndükleri ve şüphelilerin burada yakalandıkları ifade edildi.