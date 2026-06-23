Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat ettiğini, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden annesini defnettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.Servet Koçak'ın vefatına ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, olayın perde arkasına ilişkin yeni iddialar kulağıma geldi.

Meğer Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri, Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açmış. Aralarındaki husumetin nedeni de buymuş.Naciye Koçak'ın davranışları, mali tasarrufları ve aile içerisindeki tutumlarına ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı dava dosyası yargı makamlarına sunulmuş. Özellikle aile yalısının icra sürecine sürüklenmesinin nedeninin de Naciye Koçak olduğu dilekçede yer alıyormuş.Dosyaya ilişkin en çarpıcı iddialardan biri ise Servet Koçak'ın ölüm sürecine ilişkin olmuş.Servet Koçak'ın vefatının aile fertlerinin tamamından gizlendiği, defin işlemlerinin sınırlı kişilerle gerçekleştirildiği ve bu süreçte kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapıldığı ileri sürülmüş.Bakalım Koçak kardeşlerin mahkeme savaşları nasıl sonuçlanacak...