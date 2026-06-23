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Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle tırmanan aile içi kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Kardeşlerin Naciye Koçak hakkında "vasi atanması" talebiyle başlattığı hukuk mücadelesi sürerken, dikkatler aileye ait icralık yalıya çevrildi.

Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı 1

Sosyetenin yakından tanıdığı isimlerden Servet Koçak'ın 10 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmesi, Koçak ailesi içerisinde uzun süredir devam ettiği öne sürülen gerilimi gün yüzüne çıkardı. Ölüm haberinin ardından başlayan süreç, mahkemeye taşınan vasi davası ve icralık olan Boğaz'daki yalı ile yeni bir boyuta evrildi.

Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı 2

Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde baş gösteren anlaşmazlıkların hukuki bir zemine taşındığı ortaya çıktı. İddialara göre Koçak'ın kardeşleri, Servet Koçak'ın ölümünden önce mahkemeye başvurarak Naciye Koçak hakkında vasi atanmasını talep etti. Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği ileri sürüldü.

Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı 3

VASİ DAVASI: "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

İddialara göre aileye ait yalının icra sürecine girmesinin sorumluluğu da dava dosyasında Naciye Koçak'a yüklendi. Yargı makamlarına sunulan dosyada Naciye Koçak'ın mali işlemleri, aile fertleriyle ilişkileri ve çeşitli tasarruflarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan icralık olan yalı ise havadan görüntülendi.

Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı 4

İCRALIK YALI VE GİZLİ DEFİN İDDİALARI

Dava dosyasındaki çarpıcı iddialardan biri de Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin oldu. İddiaya göre, Koçak'ın ölümü aile bireylerinin tamamından gizlendi, defin işlemleri sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve süreç boyunca çelişkili açıklamalar yapıldığı öne sürüldü. Hukuki süreç ve mahkemenin vasi talebine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı 5

SOSYETENİN ACI KAYBINDA SIR PERDESİ

Sosyete ve sanat dünyasının konuştuğu o çarpıcı detaylar, Sabah yazarı Bülent Cankurt'un dünkü köşesinde gün yüzüne çıkmıştı.

Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı 6

Cankurt'un kaleme aldığı o yazı:

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat ettiğini, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden annesini defnettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.Servet Koçak'ın vefatına ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, olayın perde arkasına ilişkin yeni iddialar kulağıma geldi.

Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı 7

Meğer Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri, Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açmış. Aralarındaki husumetin nedeni de buymuş.Naciye Koçak'ın davranışları, mali tasarrufları ve aile içerisindeki tutumlarına ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı dava dosyası yargı makamlarına sunulmuş. Özellikle aile yalısının icra sürecine sürüklenmesinin nedeninin de Naciye Koçak olduğu dilekçede yer alıyormuş.Dosyaya ilişkin en çarpıcı iddialardan biri ise Servet Koçak'ın ölüm sürecine ilişkin olmuş.Servet Koçak'ın vefatının aile fertlerinin tamamından gizlendiği, defin işlemlerinin sınırlı kişilerle gerçekleştirildiği ve bu süreçte kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapıldığı ileri sürülmüş.Bakalım Koçak kardeşlerin mahkeme savaşları nasıl sonuçlanacak...

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