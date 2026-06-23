Servet Koçak'ın ölümü gizlendi mi? Koçak ailesinde vasi savaşı
Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle tırmanan aile içi kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Kardeşlerin Naciye Koçak hakkında "vasi atanması" talebiyle başlattığı hukuk mücadelesi sürerken, dikkatler aileye ait icralık yalıya çevrildi.
Sosyetenin yakından tanıdığı isimlerden Servet Koçak'ın 10 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmesi, Koçak ailesi içerisinde uzun süredir devam ettiği öne sürülen gerilimi gün yüzüne çıkardı. Ölüm haberinin ardından başlayan süreç, mahkemeye taşınan vasi davası ve icralık olan Boğaz'daki yalı ile yeni bir boyuta evrildi.
Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde baş gösteren anlaşmazlıkların hukuki bir zemine taşındığı ortaya çıktı. İddialara göre Koçak'ın kardeşleri, Servet Koçak'ın ölümünden önce mahkemeye başvurarak Naciye Koçak hakkında vasi atanmasını talep etti. Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği ileri sürüldü.
VASİ DAVASI: "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"
İddialara göre aileye ait yalının icra sürecine girmesinin sorumluluğu da dava dosyasında Naciye Koçak'a yüklendi. Yargı makamlarına sunulan dosyada Naciye Koçak'ın mali işlemleri, aile fertleriyle ilişkileri ve çeşitli tasarruflarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan icralık olan yalı ise havadan görüntülendi.
İCRALIK YALI VE GİZLİ DEFİN İDDİALARI
Dava dosyasındaki çarpıcı iddialardan biri de Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin oldu. İddiaya göre, Koçak'ın ölümü aile bireylerinin tamamından gizlendi, defin işlemleri sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve süreç boyunca çelişkili açıklamalar yapıldığı öne sürüldü. Hukuki süreç ve mahkemenin vasi talebine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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