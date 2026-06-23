Putin'den barış masası çağrısı! İstanbul'u işaret etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. Savaşın gölgesinde dikkat çeken çıkışta Putin, çözüm için İstanbul mutabakatını işaret ederken, gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.
Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir dönemece girilirken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna ile yeniden müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...