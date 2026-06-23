Ambulans şoförlüğünden setlere: Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ'u kızdıracak sözler

"Çocuklar Duymasın"ın efsane karakteri Fıs Fıs İsmail, itiraflarıyla dikkat çekti. Ambulans şoförlüğünden setlere uzanan yolculuğunu anlatan Süleyman Yağcı, konuk olduğu bir programda eski rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hedef alarak, "O bir oyuncu değil, ona set aralarında Tamer Karadağlı ders veriyordu" dedi.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle gönüllerde taht kuran Süleyman Yağcı, Yasemin Bozkurt'un programında samimi ve bir o kadar da tartışmalı açıklamalarda bulundu. Kariyer yolculuğunu "Allah'ın bir lütfu" olarak tanımlayan Yağcı, dizi setinin perde arkasına dair ezber bozan ifadeler kullandı.

OYUNCULUĞA NASIL ADIM ATTI? Yasemin Bozkurt'un "Türkiye'nin en ünlü konservatuvarlı oyuncuları arasından nasıl sıyrılıp parladınız?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt veren Yağcı, başarısını yapımcı Birol Güven'e bağladı. Yağcı, "Birol Bey'in bize bir hediyesi oldu, hala ekmeğini yiyorum. Bir ambulans şoförü olarak girdiğim o ekipten 'patron' rolünü kaptım. 'Büyük denize dal, çok balık al' misali oldu" şeklinde konuştu.

"PINAR ALTUĞ OYUNCU DEĞİL!" Sözlerinin devamında sektördeki "konservatuvarlı-alaylı" tartışmasına da giren Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ ve diğer rol arkadaşları hakkında şu bomba itiraflarda bulundu: "Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi bunları, gerçekler kapatılmasın! Onu (Pınar Altuğ'u) sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı'ydı; çekim aralarında ona oyunculuk dersi veriyordu."

GEÇİM KAYNAĞINI AÇIKLADI Şöhretin hayatına kattığı kolaylıklara da değinen Yağcı, halkın kendisine olan ilgisini şu sözlerle anlattı: "Şu anda geçim kaynağım mekanları tanıtmak. Parası olandan para, olmayandan dua alıyoruz. Gittiğimiz hiçbir yerde hesap ödemiyoruz. Halkın bende değişik bir sevgisi var, bu durumu tarif edemiyorum."