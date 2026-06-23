Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bahçe kapısından çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu tüfekle öldürüp, eşi ve kızını yaralayan 62 yaşındaki Osman Küçükgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. 6 yıldır psikiyatri tedavisi gördüğünü belirten zanlı, "Amacım kimseyi öldürmek değildi" dedi.
Olay, 19 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu oldukları öğrenilen Osman Küçükgüzel ile Ramazan Çalışkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçükgüzel, av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Çalışkan'a ve beraberindeki aile üyelerine ateş etti.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın eşi E.Ç. (40) ve kızı E.Ç.'nin (13) de vücutlarına isabet eden saçmalardan yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
Anne E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bahçe kapısından kaynaklı sesten çıktığı ileri sürülen olayın ardından kendi evine gidip saklandığı belirlenen Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükgüzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ
Tutuklanan Küçükgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel, ifadesinde, bahçe kapısından kaynaklı sesten çıktığı ileri sürülen kavganın geçmişini anlattı.
Küçükgüzel, yaklaşık 1 yıldır sürgülü demir kapının sesi sebebiyle komşusuyla aralarında sorun olduğunu belirterek, "Olaydan 1 hafta önce karakola gidip, 'Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı ancak bu da çözüm olmadı. Daha sonra eve döndüm. Evime geldiğim sıralarda, Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" dedi.