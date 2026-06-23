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Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bahçe kapısından çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu tüfekle öldürüp, eşi ve kızını yaralayan 62 yaşındaki Osman Küçükgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. 6 yıldır psikiyatri tedavisi gördüğünü belirten zanlı, "Amacım kimseyi öldürmek değildi" dedi.

Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü 1

Olay, 19 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu oldukları öğrenilen Osman Küçükgüzel ile Ramazan Çalışkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçükgüzel, av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Çalışkan'a ve beraberindeki aile üyelerine ateş etti.

Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü 2

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın eşi E.Ç. (40) ve kızı E.Ç.'nin (13) de vücutlarına isabet eden saçmalardan yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

BAHÇE KAPISI CİNAYETİNDE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü 3

Anne E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bahçe kapısından kaynaklı sesten çıktığı ileri sürülen olayın ardından kendi evine gidip saklandığı belirlenen Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükgüzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü 4

OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

Tutuklanan Küçükgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel, ifadesinde, bahçe kapısından kaynaklı sesten çıktığı ileri sürülen kavganın geçmişini anlattı.

Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü 5

Küçükgüzel, yaklaşık 1 yıldır sürgülü demir kapının sesi sebebiyle komşusuyla aralarında sorun olduğunu belirterek, "Olaydan 1 hafta önce karakola gidip, 'Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı ancak bu da çözüm olmadı. Daha sonra eve döndüm. Evime geldiğim sıralarda, Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" dedi.

Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü 6

'HEDEF GÖZETMEDEN 2 EL ATEŞ ETTİM'

Olay günü, saat 19.00 sıralarında, dinlenmek isterken kapı sesinin tekrar duyulması üzerine komşusuna seslendiğini iddia eden Küçükgüzel, "Daha dikkatli olmalarını, evde istirahat etmek istediğimi söyledim. Ramazan'ın eşi E.Ç., evinden bana hitaben 'Ağzına s..... senin' diyerek hakaret edip, demir kapıyı bilinçli olarak ses çıkaracak şekilde kapattı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek onlara hakaret ettim ancak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan bana ait av tüfeğini alıp kendi evimin kapısının önüne çıkarak hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü 7

İfadesinin devamında amacının kimseyi öldürmek olmadığını belirten Küçükgüzel, "Yaklaşık 6 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dedi.

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