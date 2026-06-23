Muğla'daki bahçe kapısı cinayetinde ifade ortaya çıktı! Komşusunu öldürmüştü

Küçükgüzel, yaklaşık 1 yıldır sürgülü demir kapının sesi sebebiyle komşusuyla aralarında sorun olduğunu belirterek, "Olaydan 1 hafta önce karakola gidip, 'Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı ancak bu da çözüm olmadı. Daha sonra eve döndüm. Evime geldiğim sıralarda, Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" dedi.