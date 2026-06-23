Kastamonu'da korkutan olay! Tam 200 kiloluk İHA evin bahçesine düştü
Kastamonu'da sabah saatlerinde yaşanan olay köy sakinlerini ayağa kaldırdı. Menşei henüz belirlenemeyen yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki bir İHA, evin yanındaki fındık bahçesine düştü. Büyük gürültüyle yere çakılan hava aracının parçaları çevreye saçılırken, ev sahibi Musa Zilan, "10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş" diyerek yaşadıkları tehlikeyi anlattı.
Kastamonu'nun sakin bir köyünde sabahın ilk ışıklarıyla duyulan şiddetli gürültü, köylüleri büyük bir şaşkınlığa sürükledi. Sesin kaynağını görmek için dışarı çıkan vatandaşlar, hayatının şokunu yaşadı.
Korkutan olay, sabah saat 07.30 saatlerinde Kuşkayası köyünde meydana geldi. Musa Zilan'a ait evin arka tarafındaki fındık bahçesine büyük bir İHA düştü.
PARÇALARI ÇEVREYE SAÇILDI
Evin bahçesine düşen İHA'nın parçaları çevreye saçıldı. Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçeye düşen hava aracını görünce şaşkınlık yaşadı.
YARALILAR VAR MI?
Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen İHA'nın düşmesi sonucu fındık bahçesinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
"BİZ UCUZ ATLATTIK. 10 METRE DAHA GELSE EVİMİZ GİDİYORMUŞ"
Öte yandan bahçesine İHA düşen Musa Zilan, "Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş" dedi.