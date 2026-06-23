"Babalar sözünü tutar" dedi sigarayı bıraktı! Orhan Gencebay'dan gençlere altın tavsiyeler

Türk müziğinin usta ismi, milyonların "Orhan Baba"sı Orhan Gencebay, Türkiye'nin kanayan yarası olan sigara bağımlılığına karşı çok sert ve net bir duruş sergiledi. Avrupa'nın en çok sigara tüketen ülkeleri listesinde maalesef ilk sıralarda yer alan Türkiye'deki vahim tabloya dikkat çeken usta sanatçı, 16 yıl boyunca esiri olduğu bu zararlı alışkanlığı nasıl terk ettiğini ve gençlerin bu "zehirli yoldan" neden dönmesi gerektiğini atv Haber'e özel açıklamalarıyla paylaştı.

Alınan tüm önlemlere ve yapılan onca denetime rağmen, Türkiye maalesef Avrupa genelinde sigara tüketiminin en yoğun olduğu ülkelerden biri olma özelliğini koruyor. Milyonlarca tiryakinin sağlığını hiçe sayarak devam ettiği bu alışkanlık, toplumun her kesimini tehdit ederken, Türk müziğinin usta sesi Orhan Gencebay'dan ezber bozan açıklamalar geldi. Bir dönem kendisinin de bu bağımlılığın pençesinde olduğunu itiraf eden Gencebay, sigarayı bırakma sürecini ve sonrasındaki kararlı duruşunu anlatarak tüm Türkiye'ye örnek oldu.

"HATASIZ KUL OLMAZ AMA BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR"

Kendi bestesi olan ve dillerden düşmeyen "Hatasız Kul Olmaz" eserine atıfta bulunan usta sanatçı, insanın hata yapabileceğini ancak bu hatadan dönmenin bir erdem olduğunu vurguladı. Orhan Gencebay, "Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar" şeklinde konuşarak, sigarayı bırakma konusundaki ciddiyetini dile getirdi. Gençlere seslenirken bir sanatçıdan ziyade bir baba figürü olarak yaklaşan Gencebay, sigara tiryakiliğinden nasıl kurtulduğunu büyük bir samimiyetle aktardı.



Gencebay, sigara geçmişine dair çarpıcı detaylar paylaşırken, bu alışkanlığın kendisinde bıraktığı izleri de unutmadı. 16 yıl boyunca günde neredeyse iki paket sigara içtiğini belirten usta isim, tam 44 yıl önce bu zehirle bağlarını tamamen kopardığını açıkladı. Orhan Gencebay, "44 yıl önce sigarayı bıraktım. Ben şu anda tam Yeşilaycıyım" ifadelerini kullandı. Bu uzun süreli kararlılığın, sadece bir alışkanlığı bırakmak değil, bir yaşam biçimi değişikliği olduğunu kanıtlayan Gencebay, sağlıklı bir ömür için bu adımın şart olduğunu belirtti.

"KALP RİTMİMİ BOZUYORDU, KARAR VERDİM VE BİTİRDİM"

ATV Haber'e sigaranın vücudu üzerindeki olumsuz etkilerini fark ettiği anı anlatan Gencebay, sağlığın her şeyden önce geldiğinin altını çizdi. Sigaranın sanatsal performansını ve genel sağlığını nasıl etkilediğini açıklayan Orhan Gencebay, "Ritmimi bozuyordu, kalp ritmimi. Mücadele etmedim, bırakmaya karar verdim; çünkü zarar veriyordu" sözleriyle bu kararın arkasındaki temel motivasyonu paylaştı. Zarar veren bir şeye karşı mücadele etmek yerine, onu hayatından tamamen çıkarma kararlılığını gösteren usta sanatçı, bu sürecin bir irade sınavı olduğunu belirtti.