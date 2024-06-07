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İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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İspanya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak İspanya'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

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