İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM

Farklı parametrelerin değerlendirilmesi sonucunda öne çıkan tahminini dile getiren Mustafa Genç, "Benim tahminim, yapılan öngörülerle orantılı olarak artışın yüzde 30 ile yüzde 35 arası bir rakama oturacağı yönündedir" sözleriyle en güçlü beklentiyi işaret etti.

A Haber muhabiri Erşan Karaca da tablodaki verileri özetleyerek, "Yüzde 20 zam gelirse net maaş 33 bin 690 lira 60 kuruş ediyor, en yüksek ihtimalle yüzde 35 gibi bir zam görülürse rakam 37 bin 901 lira 93 kuruş seviyelerini görüyor" değerlendirmesinde bulundu.