Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 6 ayrı zam senaryosu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişen 6 farklı senaryo gündeme geldi. Mali Müşavir Mustafa Genç, olası artış oranlarını hesaplayarak net asgari ücretin yüzde 30 zamda 36 bin 498 liraya, yüzde 35 zamda ise 37 bin 901 liraya ulaşabileceğini belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlaması beklenen görüşmeleri öncesinde, askerlik ve doğum borçlanması yapmayı planlayanlara da yıl sonu uyarısı geldi.
Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yılın tamamlanmasına yaklaşık iki ay kala zam pazarlığında masaya gelecek oranlar ve konuşulan senaryolar netleşiyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takviminden masadaki en güçlü rakamlara, borçlanma yapacaklar için kritik uyarılardan olası zam senaryolarına kadar tüm detayları A Haber muhabiri Erşan Karaca ve canlı yayın konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç aktardı.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde asgari ücrete yapılacak artış oranı yer alıyor. Sürecin sadece çalışanları değil, çok geniş bir kesimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Mali Müşavir Mustafa Genç, "Milyonlarca işveren olsun, çalışan olsun, doğum yapmış ve borçlanma bekleyenler veya borçlanmayı düşünenler olsun, öğrenciler olsun pek çok asgari ücretle ilgili kişi bu artış oranını merakla bekliyor. Basında da gördüğümüz gibi oranlar üzerinde çok çeşitli senaryolar var. Birtakım veriler baz alınıyor; enflasyon oranlarıyla ilgili bağlantılar mutlaka ölçü olarak var." dedi.
Genç açıklamasının devamında, "Bunun yanında bütçeyle ilgili baz alınan, çalışanların vergi istisnası oranında bütçeden ayrılan pay yüzdeye vurulduğunda yüzde 33,70 gibi bir veri açıklandı. Genelde artış bugüne kadar bunun yüzde 5 gibi üzerinde seyretti. Ayrıca Orta Vadeli Program'da sene sonu enflasyon oranı yüzde 28 civarında belirlendi. Bunlar baz alındığında yüzde 20 artıştan başlayıp yüzde 35 civarına ya da 38 bin lira bandına uzanan rakamlar masada konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 5 FARKLI SENARYO
Canlı yayında kurulan tahta üzerinde mevcut maaş tablosunu ve masadaki artış ihtimallerini tek tek hesaplayan Mali Müşavir Mustafa Genç, mevcut asgari ücretin brüt 33 bin 30 TL, net ise 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğunu hatırlatarak zam senaryolarını şu verilerle paylaştı:
|
Zam senaryosu
|
Zam oranı
|
Olası net asgari ücret
|
1. senaryo
|
%20
|
33.690,60 TL
|
2. senaryo
|
%25
|
35.094,38 TL
|
3. senaryo
|
%28,4
|
36.048,94 TL
|
4. senaryo
|
%30
|
36.498,15 TL
|
5. senaryo
|
%33,7
|
37.536,94 TL
|
6. senaryo
|
%35
|
37.901,93 TL