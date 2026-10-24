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Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in altıncı bölümünde Kenan ve Leyla'nın oğulları Emir'i kurtarmak için dereye atladığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin yağmur altındaki çekimlerinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekti.

Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe! 1

ATV'nin, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisinin altıncı bölümüne damga vuran kurtarma sahnesinin kamera arkasından özel kareler paylaşıldı.

Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe! 2

YAĞMUR DA NEŞELERİNİ BOZMADI!

Emir'in doğum gününde balonunu almak isterken dereye düşmesi, Kenan ve Leyla'ya büyük korku yaşattı. Oğullarını kurtarmak için düşünmeden suya atlayan ikili, akıntının içinde Emir'e ulaşmak için büyük mücadele verdi.

Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe! 3

Ekranda gerilim dolu anlara sahne olan sekansın kamera arkasında ise keyifli bir atmosfer hâkimdi. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin rol aldığı sahnenin çekimlerinde ekip de suya girerek oyunculara eşlik etti.

Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe! 4

Zorlu koşullara rağmen sette neşeli anlar yaşanırken gün içinde başlayan yağmur da oyuncuların ve ekibin enerjisini düşürmedi. Çekimlerden paylaşılan özel kareler, sahnenin kamera arkasındaki eğlenceli anlarını gözler önüne serdi.

Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe! 5

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Öte yandan perşembe akşam altıncı bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

KENAN İLE CEYHUN, LEYLA İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ

Emir'in doğum günü için Kozan Konağı'nda bir araya gelen aileler, Ceyhun'un Leyla'yı elinden tutarak getirmesiyle şok oldu. Leyla'nın yanında olduğunu herkesin önünde gösteren Ceyhun'a öfkelenen Kenan, İhsan'ın engelleme çabasına rağmen arkadaşının üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kutlama yarıda kalırken Kenan'ın Leyla için "Benim karım" demesi, Hanzade'ye kocasının geçmişinden kopamadığını bir kez daha hissettirdi. Gerilim sürerken Emir'in dereye düştüğü haberiyle herkes panikle yardıma koştu.

Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe! 6

EMİR'İN YAŞADIĞI TEHLİKE, KENAN İLE LEYLA'YI YAN YANA GETİRDİ

Oyuncağını almak isterken dereye düşen Emir'i gören Leyla, düşünmeden suya atladı. Kenan da arkasından suya girerken akıntıyla sürüklenen oğluna ulaşmaya çalışan Leyla, sonunda onu yakaladı. Ancak anne ve oğlun yeniden suya kapılması üzerine yetişen Kenan, ikisini birlikte kurtardı. Korku dolu anların ardından Kenan, Leyla ve Emir'in birbirine sarılması, Hanzade ile Ceyhun'u huzursuz etti.

KENAN CİNAYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Sacit Temiz'in ölüm haberinin ardından gözaltına alınan Kenan'ı kurtaracağını düşünen Hanzade, Celadet'in başka bir avukat çağırmasına tepki gösterdi. Kenan'ın tutuklanmasıyla gerilim daha da büyüdü. Sacit'in ölümünden kendisini sorumlu tutan Kenan, cezasını çekmeye hazır olduğunu söylerken Celadet, oğlunun cezaevine girmesinden Hanzade'nin deneyimsizliğini sorumlu tuttu.

LEYLA, OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ GİZLİCE KUTLADI

Kenan'ın karakola götürülmesinin ardından Leyla'nın oğlundan ayrılmasına gönlü razı olmayan Ahsen, Celadet'in yasaklarına rağmen anne ve oğlunu kendi evinde buluşturdu. Munise de Celadet'in yere attığı pastayı düzelterek bu gizli buluşmaya katıldı. Munise bu anların fotoğraflarını çekti. Ancak Munise'nin bastırmak için Ejder'e bıraktığı fotoğraflar, gizli kutlamanın ortaya çıkma ihtimalini doğurdu.

Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe! 7

LEYLA'NIN CEZAEVİ ZİYARETİ KENAN'I DERİNDEN ETKİLEDİ

Kenan'ı cezaevinde ziyaret eden Leyla, Emir'den ayrı geçirdiği üç yılın acısını anlatarak onu gözyaşlarına boğdu. Yine de Kenan için kötülük dilemediğini, oğlunu kucağına verdiğinde sevdiği eski Kenan'ı gördüğünü söyledi. Sacit'in ailesine kan parası teklif etmek için hastaneye giden Celadet ise cenaze kayıtlarında yanlışlık yapıldığını ve Sacit'in hayatta olduğunu öğrendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kenan serbest kaldı.

SUZİ, CELADET'İN PLANINA BOYUN EĞMEDİ

Kenan'ın Suzi'nin konakta kalmasından kuşkulanmaya başlaması üzerine Celadet, onu Mersin'e göndermek istedi. Ancak Suzi, Alman avukatının hem nerede olduğunu hem de Leyla'ya kurulan tuzağı bildiğini açıklayarak bu plana karşı çıktı. Kendisinden iki gün haber alınamazsa avukatının polise gideceğini söylemesi, Celadet'in elini kolunu bağladı. Öte yandan Hanzade ile Devran'ın telefonda kendisini çekiştirdiğini duyan Celadet'in gelinine ve eski dostuna güveni sarsıldı. Kenan'ın Leyla'dan kopamadığını görmesi ise ailesi ve ortaklıkları için duyduğu kaygıyı artırdı.

KENAN'DAN LEYLA'YA BEKLENMEDİK TEKLİF

Leyla'yla konuşmak için mahalleye giden Kenan, onu Ceyhun'un arabasına binerken görünce takip etmeye başladı. Bir çay bahçesinde Leyla'ya aşkını anlatan Ceyhun'un onun elini tutmasıyla gördüklerine daha fazla dayanamayan Kenan, oradan uzaklaştı. Bu nedenle Leyla'nın elini çekerek tek derdinin oğlu olduğunu söylediğine ve Ceyhun'u reddettiğine tanık olamadı.

Sonrasında eve dönen Leyla, karşısında Kenan'ı buldu. Kenan, Leyla'ya yakın davranarak onun için bir ev tuttuğunu, Emir'i de yanına getireceğini ve bundan sonra üçünün birlikte yaşayacağını söyledi. Kenan'ın bu beklenmedik kararı karşısında Leyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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