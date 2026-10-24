Kenan'ın karakola götürülmesinin ardından Leyla'nın oğlundan ayrılmasına gönlü razı olmayan Ahsen, Celadet'in yasaklarına rağmen anne ve oğlunu kendi evinde buluşturdu. Munise de Celadet'in yere attığı pastayı düzelterek bu gizli buluşmaya katıldı. Munise bu anların fotoğraflarını çekti. Ancak Munise'nin bastırmak için Ejder'e bıraktığı fotoğraflar, gizli kutlamanın ortaya çıkma ihtimalini doğurdu.

Sacit Temiz'in ölüm haberinin ardından gözaltına alınan Kenan'ı kurtaracağını düşünen Hanzade, Celadet'in başka bir avukat çağırmasına tepki gösterdi. Kenan'ın tutuklanmasıyla gerilim daha da büyüdü. Sacit'in ölümünden kendisini sorumlu tutan Kenan, cezasını çekmeye hazır olduğunu söylerken Celadet, oğlunun cezaevine girmesinden Hanzade'nin deneyimsizliğini sorumlu tuttu.

Oyuncağını almak isterken dereye düşen Emir'i gören Leyla, düşünmeden suya atladı. Kenan da arkasından suya girerken akıntıyla sürüklenen oğluna ulaşmaya çalışan Leyla, sonunda onu yakaladı. Ancak anne ve oğlun yeniden suya kapılması üzerine yetişen Kenan, ikisini birlikte kurtardı. Korku dolu anların ardından Kenan, Leyla ve Emir'in birbirine sarılması, Hanzade ile Ceyhun'u huzursuz etti.

LEYLA'NIN CEZAEVİ ZİYARETİ KENAN'I DERİNDEN ETKİLEDİ

Kenan'ı cezaevinde ziyaret eden Leyla, Emir'den ayrı geçirdiği üç yılın acısını anlatarak onu gözyaşlarına boğdu. Yine de Kenan için kötülük dilemediğini, oğlunu kucağına verdiğinde sevdiği eski Kenan'ı gördüğünü söyledi. Sacit'in ailesine kan parası teklif etmek için hastaneye giden Celadet ise cenaze kayıtlarında yanlışlık yapıldığını ve Sacit'in hayatta olduğunu öğrendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kenan serbest kaldı.

SUZİ, CELADET'İN PLANINA BOYUN EĞMEDİ

Kenan'ın Suzi'nin konakta kalmasından kuşkulanmaya başlaması üzerine Celadet, onu Mersin'e göndermek istedi. Ancak Suzi, Alman avukatının hem nerede olduğunu hem de Leyla'ya kurulan tuzağı bildiğini açıklayarak bu plana karşı çıktı. Kendisinden iki gün haber alınamazsa avukatının polise gideceğini söylemesi, Celadet'in elini kolunu bağladı. Öte yandan Hanzade ile Devran'ın telefonda kendisini çekiştirdiğini duyan Celadet'in gelinine ve eski dostuna güveni sarsıldı. Kenan'ın Leyla'dan kopamadığını görmesi ise ailesi ve ortaklıkları için duyduğu kaygıyı artırdı.

KENAN'DAN LEYLA'YA BEKLENMEDİK TEKLİF

Leyla'yla konuşmak için mahalleye giden Kenan, onu Ceyhun'un arabasına binerken görünce takip etmeye başladı. Bir çay bahçesinde Leyla'ya aşkını anlatan Ceyhun'un onun elini tutmasıyla gördüklerine daha fazla dayanamayan Kenan, oradan uzaklaştı. Bu nedenle Leyla'nın elini çekerek tek derdinin oğlu olduğunu söylediğine ve Ceyhun'u reddettiğine tanık olamadı.

Sonrasında eve dönen Leyla, karşısında Kenan'ı buldu. Kenan, Leyla'ya yakın davranarak onun için bir ev tuttuğunu, Emir'i de yanına getireceğini ve bundan sonra üçünün birlikte yaşayacağını söyledi. Kenan'ın bu beklenmedik kararı karşısında Leyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.