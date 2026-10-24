Güneşin Doğduğu Yer’de ekranda gerilim, kamera arkasında neşe!
ATV'nin sevilen dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in altıncı bölümünde Kenan ve Leyla'nın oğulları Emir'i kurtarmak için dereye atladığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin yağmur altındaki çekimlerinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekti.
ATV'nin, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisinin altıncı bölümüne damga vuran kurtarma sahnesinin kamera arkasından özel kareler paylaşıldı.
YAĞMUR DA NEŞELERİNİ BOZMADI!
Emir'in doğum gününde balonunu almak isterken dereye düşmesi, Kenan ve Leyla'ya büyük korku yaşattı. Oğullarını kurtarmak için düşünmeden suya atlayan ikili, akıntının içinde Emir'e ulaşmak için büyük mücadele verdi.
Ekranda gerilim dolu anlara sahne olan sekansın kamera arkasında ise keyifli bir atmosfer hâkimdi. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin rol aldığı sahnenin çekimlerinde ekip de suya girerek oyunculara eşlik etti.
Zorlu koşullara rağmen sette neşeli anlar yaşanırken gün içinde başlayan yağmur da oyuncuların ve ekibin enerjisini düşürmedi. Çekimlerden paylaşılan özel kareler, sahnenin kamera arkasındaki eğlenceli anlarını gözler önüne serdi.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Öte yandan perşembe akşam altıncı bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.
KENAN İLE CEYHUN, LEYLA İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ
Emir'in doğum günü için Kozan Konağı'nda bir araya gelen aileler, Ceyhun'un Leyla'yı elinden tutarak getirmesiyle şok oldu. Leyla'nın yanında olduğunu herkesin önünde gösteren Ceyhun'a öfkelenen Kenan, İhsan'ın engelleme çabasına rağmen arkadaşının üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kutlama yarıda kalırken Kenan'ın Leyla için "Benim karım" demesi, Hanzade'ye kocasının geçmişinden kopamadığını bir kez daha hissettirdi. Gerilim sürerken Emir'in dereye düştüğü haberiyle herkes panikle yardıma koştu.