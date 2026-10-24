İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler

Geçtiğimiz günlerde düğün yapan oyuncu Itır Esen ile menajer eşi Engin Aykanat, dün akşam bir davete katıldı. Çiftin arasındaki boy farkı, sosyal medyada gündem oldu.

2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla tanınan oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, 19 Eylül'de Paris'te dünyaevine girmiş, ardından İstanbul'da düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmıştı. Ünlü çift, düğünlerinin ardından bu kez Messika Paris'in davetinde objektiflere yansıdı.

Geceye beyaz mini elbisesi ve beyaz ceketiyle katılan Itır Esen, eşi Engin Aykanat ile birlikte görüntülendi. Çiftin davet sırasında kameraya yansıyan yürüyüşü ise sosyal medyada dikkat çekti.

BOY FARKLARI DİKKAT ÇEKTİ 2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde Itır Esen'in önden yürüdüğü, Engin Aykanat'ın ise birkaç adım gerisinden ilerlediği görüldü. 1,80 metre boyundaki Esen ile eşinin arasındaki boy farkı da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Çiftin davetteki görüntüleri, magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer aldı.

DİĞER ÜNLÜ ÇİFTLERİN ARASINDAKİ BOY FARKLARI Ünlü isimlerin özel hayatları kadar fiziksel özellikleri de zaman zaman merak konusu oluyor. İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler: Kenan İmirzalıoğlu 1,92 metre, Sinem Kobal 1,71 metre.