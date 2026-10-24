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İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçtiğimiz günlerde düğün yapan oyuncu Itır Esen ile menajer eşi Engin Aykanat, dün akşam bir davete katıldı. Çiftin arasındaki boy farkı, sosyal medyada gündem oldu.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 1

2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla tanınan oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, 19 Eylül'de Paris'te dünyaevine girmiş, ardından İstanbul'da düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmıştı. Ünlü çift, düğünlerinin ardından bu kez Messika Paris'in davetinde objektiflere yansıdı.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 2

Geceye beyaz mini elbisesi ve beyaz ceketiyle katılan Itır Esen, eşi Engin Aykanat ile birlikte görüntülendi. Çiftin davet sırasında kameraya yansıyan yürüyüşü ise sosyal medyada dikkat çekti.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 3

BOY FARKLARI DİKKAT ÇEKTİ

2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde Itır Esen'in önden yürüdüğü, Engin Aykanat'ın ise birkaç adım gerisinden ilerlediği görüldü. 1,80 metre boyundaki Esen ile eşinin arasındaki boy farkı da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Çiftin davetteki görüntüleri, magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer aldı.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 4

DİĞER ÜNLÜ ÇİFTLERİN ARASINDAKİ BOY FARKLARI

Ünlü isimlerin özel hayatları kadar fiziksel özellikleri de zaman zaman merak konusu oluyor.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler:

Kenan İmirzalıoğlu 1,92 metre, Sinem Kobal 1,71 metre.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 5

Burak Özçivit 1,84, Fahriye Evcen 1,67 boyunda.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 6

Cedi Osman 2,01, Ebru Şahin 1,70.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 7

Kenan Doğulu 1,71, Beren Saat 1,67.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 8

Çağrı Terlemez 1,87, Ece Seçkin 1,55.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 9

Halit Ergenç 1,83, Bergüzar Korel 1,80.

İşte aralarındaki boy farkıyla dikkat çeken ünlü çiftler 10

Hande Soral 1,60, eşi İsmail Demirci ise 1,86 boyunda.

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