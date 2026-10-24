Simge Sağın Mardin turunda kültüre doydu! Yöresel kıyafetler giydi, çiğ köfte yoğurup halay çekti

Simge Sağın, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserin ardından şehri gezdi. Yöresel kıyafetler giyen, çiğ köfte yoğurup halay çeken ünlü şarkıcı, "Mardin'e âşık oldum. Sanki buraya aitim" sözleriyle şehre duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Simge Sağın, "Yankı" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, Mardinli hayranlarına özel olarak "Mardin Kapı" türküsünü de söyledi. Alandaki vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Simge Sağın, konserin ertesi günü Mardin'in tarihi noktalarını ziyaret etti. Şehrin mimarisini ve kültürel dokusunu yakından inceleyen sanatçı, yöresel kıyafetler giyerek renkli görüntüler verdi.

ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU, HALAY ÇEKTİ Simge Sağın'ın Mardin turunun en renkli anları ise katıldığı sıra gecesinde yaşandı. Ünlü şarkıcı, gecede çiğ köfte yoğurdu, halay çekti ve yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.