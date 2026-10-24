Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirerek 74 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Gazze'deki insani felaketin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde devam eden kriz ve çatışmaların da BM'de reform ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

Güvenlik Konseyinin yapısına özellikle dikkat çeken Erdoğan, "Bu noktada, BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması bilhassa önemli hâle gelmiştir." ifadelerini kullandı.

BM'nin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için üye ülkelerin BM Şartı'na daha güçlü şekilde sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, teşkilatın temel organlarının etkinliğini artıracak reformların insanlığın ortak yararına olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, BM'nin kuruluş yıl dönümünü Türkiye ve Türk milleti adına kutladı. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan BM çalışanlarına tebriklerini iletti.

İstanbul'un uluslararası diplomasi merkezi olma hedefini yineleyen Erdoğan, "Bu anlayışla, Sayın Genel Sekreter'in başlattığı BM80 Girişimi'ni destekliyor; İstanbul'u bir BM merkezi hâline getirme hedefimiz doğrultusunda teşkilatla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, mesajında BM'nin daha etkin bir yapıya kavuşması amacıyla başlatılan BM80 Girişimi'ne de destek verdi.

Savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluğun yanı sıra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının da küresel ölçekte ciddi sorunlar olmaya devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, uluslararası toplumun BM Şartı'nda ortaya konulan ortak iradenin hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.

Erdoğan, iki dünya savaşının ardından gelecek kuşakları savaşlardan korumak amacıyla kurulan BM'nin, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini hatırlattı.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nun 81. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı. (Foto: Arşiv)

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

Başkan Erdoğan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inandığını belirterek uluslararası sistemin ve Birleşmiş Milletlerin daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması için Türkiye'nin çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Erdoğan'ın mesajı, BM Güvenlik Konseyinin yapısının değiştirilmesi, küresel krizlere karşı daha etkili adımlar atılması ve uluslararası sistemde temsil adaletinin güçlendirilmesi yönündeki çağrısını bir kez daha ortaya koydu.