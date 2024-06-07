Belçika gözünü kupaya dikti! EURO 2024 öncesi büyük hedef | Belçika EURO 2024 maç takvimi

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Belçika Milli Takımı, yenilenmiş kadrosuyla bu kez başarı hedefliyor. E Grubu'nda Slovakya, Ukrayna ve Romanya ile mücadele edecek Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:



KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

2023 Şubat'tan bu yana Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti. F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan "Kırmızı Şeytanlar", 20 puanla namağlup ve lider olarak direkt EURO 2024'e katılma hakkı elde etti. Oynadığı maçlarda 22 gol atan Belçika, kalesinde ise 4 gol gördü.