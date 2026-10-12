Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fon mesajı: Piyasalarımızda yapısal sorun yok
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası'nda fon piyasalarına yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Yılmaz, "Piyasalarımızda yapısal sorun yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Editör Masası'nda fon piyasalarına yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor.
Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
- Piyasalarımızda yapısal sorun yok.
- Yeni kurallar geldi, piyasamız güçlenecek.
- Süreci başından beri yakından takip ediyoruz.
- Devlet denetleme kurulu çok yoğun bir şekilde sahada çalışıyor.
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