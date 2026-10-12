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Fon soruşturmasında gizlilik ihlali! Başsavcılık harekete geçti: "Sosyal medyada paylaşıldığı görüldü"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fon soruşturmasında gizlilik ihlali! Başsavcılık harekete geçti: "Sosyal medyada paylaşıldığı görüldü"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.

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Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF’nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. (Fotoğraf: A Haber arşiv)Adalet Bakanı Akın Gürlek önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF’nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

"SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL"

"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

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