TERA'DAN 168 KİŞİ 335,9 MİLYAR LİRA ÇEKTİ Mali verilere göre Tera fonundan 1–16 Eylül arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı 168 oldu. Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak kayıtlara geçti.

PUSULA'DAN 272 KİŞİ 65,3 MİLYAR LİRA ÇIKARDI Aynı dönemde Pusula fonundan 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcı belirlendi. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam para 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak hesaplandı. Böylece iki fonda incelenen yüksek tutarlı çıkışları gerçekleştiren yatırımcı sayısı 440'a ulaştı.