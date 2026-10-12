Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında, adli tedbir kararlarından hemen önce devasa bir sermaye hareketliliği yaşandığı saptandı. Eylül ayının ilk 16 gününde 440 kişinin Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar lirayı aşan şüpheli nakit çıkışı yapması, operasyonun adli birimlerden önceden sızdırıldığı şüphesini doğurdu.
Fon soruşturmasında 16 günlük para hareketleri incelemeye alındı. Tera ve Pusula fonlarından 440 kişi toplam 401 milyar lirayı aşan çıkış yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu işlemlerin soruşturma veya tedbir kararları öncesinde bilgi alınarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.
187 MİLYARLIK KAZANCIN ARDINDAN 401 MİLYARLIK ÇIKIŞ İNCELEMESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce 3 ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kar elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun kazançlarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması süreci başlatılmıştı.
Bu sürecin ardından soruşturma dosyasına giren mali veriler, eylül ayının ilk yarısında Tera ve Pusula fonlarından yapılan yüksek tutarlı çıkışları ortaya koydu.
1–16 Eylül arasında iki fondan gerçekleşen, belirtilen eşiklerin üzerindeki çıkışların toplamı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL olarak hesaplandı.