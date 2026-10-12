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Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında, adli tedbir kararlarından hemen önce devasa bir sermaye hareketliliği yaşandığı saptandı. Eylül ayının ilk 16 gününde 440 kişinin Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar lirayı aşan şüpheli nakit çıkışı yapması, operasyonun adli birimlerden önceden sızdırıldığı şüphesini doğurdu.

Fon soruşturmasında 16 günlük para hareketleri incelemeye alındı. Tera ve Pusula fonlarından 440 kişi toplam 401 milyar lirayı aşan çıkış yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu işlemlerin soruşturma veya tedbir kararları öncesinde bilgi alınarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.

Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış! - 1

187 MİLYARLIK KAZANCIN ARDINDAN 401 MİLYARLIK ÇIKIŞ İNCELEMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce 3 ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kar elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun kazançlarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması süreci başlatılmıştı.

Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış! - 2

Bu sürecin ardından soruşturma dosyasına giren mali veriler, eylül ayının ilk yarısında Tera ve Pusula fonlarından yapılan yüksek tutarlı çıkışları ortaya koydu.

1–16 Eylül arasında iki fondan gerçekleşen, belirtilen eşiklerin üzerindeki çıkışların toplamı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL olarak hesaplandı.

Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış! - 3

TERA'DAN 168 KİŞİ 335,9 MİLYAR LİRA ÇEKTİ

Mali verilere göre Tera fonundan 1–16 Eylül arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı 168 oldu.

Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak kayıtlara geçti.

Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış! - 4

PUSULA'DAN 272 KİŞİ 65,3 MİLYAR LİRA ÇIKARDI

Aynı dönemde Pusula fonundan 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcı belirlendi.

Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam para 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak hesaplandı. Böylece iki fonda incelenen yüksek tutarlı çıkışları gerçekleştiren yatırımcı sayısı 440'a ulaştı.

Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış! - 5

Fon İncelenen çıkış tutarı eşiği Yatırımcı sayısı Toplam çıkış
Tera 100 milyon TL ve üzeri 168 335.912.421.253 TL
Pusula 50 milyon TL ve üzeri 272 65.354.370.489 TL
Toplam 440 401.266.791.742 TL

FONLARDAN ÇIKMADAN ÖNCE BİLGİ ALDILAR MI?

Sabah'ın haberine göre, başsavcılık, yüksek tutarlı fon çıkışlarını gerçekleştiren isimlerin hesaplarını detaylı incelemeye aldı.

Büyük fon baskınından hemen önce tuşa basmışlar: 401 milyar liralık gizemli kaçış! - 6

Teknik ve mali incelemelerde, yatırımcıların soruşturma veya tedbir kararlarından önceden haberdar olup olmadıkları ve işlemlerini bu bilgi doğrultusunda gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri araştırılıyor.

Bilgi sızdırma şüphesinin doğrulanması halinde soruşturmanın yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor.

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