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Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı

Türkiye’de havalimanlarının yolcu trafiği yılın ilk 9 ayında 193 milyon 156 bin 231’e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış kaydedilirken, yalnızca eylülde 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı 64,5 milyon, turizm merkezlerindeki havalimanları ise toplam 49,6 milyon yolcu ağırladı.

Türkiye'de havalimanlarının dokuz aylık yolcu trafiği 193 milyonu geçti. Eylülde ise 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İç ve dış hatlarda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artarken, İstanbul ve turizm merkezlerindeki havalimanları yoğun trafikle öne çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2026 yılı eylül ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı - 1

EYLÜLDE 25,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Türkiye genelindeki havalimanlarında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiği ise 15 milyon 510 bin 913 oldu.

Uraloğlu, "Eylül ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 25 milyon 603 bin 265 yolcuya hizmet verildi." dedi.

Geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiği yüzde 2 arttı. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Aynı ayda iç hatlarda 89 bin 788, dış hatlarda 94 bin 986 uçak iniş ve kalkış yaptı. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 235 bin 26'ya ulaştı.

Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı - 2

DOKUZ AYLIK YOLCU TRAFİĞİ 193 MİLYONU AŞTI

Ocak-eylül döneminde iç hatlarda 81 milyon 709 bin 700, dış hatlarda 111 milyon 369 bin 604 yolcuya hizmet verildi.

Uraloğlu, dokuz aylık verileri şöyle değerlendirdi:

"Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 0,5 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 artış oldu."

Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı - 3

Dokuz ayda iç hat uçak trafiği 757 bin 441, dış hat uçak trafiği 706 bin 574 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 854 bin 502'ye çıktı. İç hat uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttı.

Gösterge Eylül 2026 Ocak-eylül 2026
İç hat yolcu trafiği 10.083.933 81.709.700
Dış hat yolcu trafiği 15.510.913 111.369.604
Direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 25.603.265 193.156.231
İç hat uçak trafiği 89.788 757.441
Dış hat uçak trafiği 94.986 706.574
Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 235.026 1.854.502

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 64,5 MİLYON YOLCU

İstanbul Havalimanı'nda eylülde iç hatlarda 1 milyon 631 bin 70, dış hatlarda 6 milyon 222 bin 834 olmak üzere toplam 7 milyon 853 bin 904 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ay iç hatlarda 10 bin 931, dış hatlarda 38 bin 135 olmak üzere toplam 49 bin 66 uçak trafiği gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde ise iç hat yolcu trafiği 13 milyon 565 bin 722, dış hat yolcu trafiği 50 milyon 937 bin 147 oldu. Toplam yolcu trafiği 64 milyon 502 bin 869'a ulaştı.

Dokuz aylık uçak trafiği, iç hatlarda 93 bin 677 ve dış hatlarda 320 bin 876 olmak üzere toplam 414 bin 553 olarak kaydedildi.

Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı - 4

SABİHA GÖKÇEN'DE 37,9 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda eylülde iç hatlarda 2 milyon 203 bin 910, dış hatlarda 2 milyon 588 bin 317 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği 4 milyon 792 bin 227 oldu.

Eylül ayındaki uçak trafiği, iç hatlarda 11 bin 860 ve dış hatlarda 14 bin 691 olmak üzere toplam 26 bin 551'e ulaştı.

Ocak-eylül döneminde iç hat yolcu trafiği 17 milyon 465 bin 832, dış hat yolcu trafiği 20 milyon 483 bin 5 oldu. Havalimanının toplam yolcu trafiği 37 milyon 948 bin 837 olarak gerçekleşti.

Dokuz ayda iç hatlarda 95 bin 937, dış hatlarda 119 bin 447 olmak üzere toplam 215 bin 384 uçak trafiği kaydedildi.

Genel havacılık faaliyetlerinin sürdüğü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise eylülde 2 bin 120, dokuz aylık dönemde 20 bin 23 uçak trafiği gerçekleşti.

Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı - 5

TURİZM MERKEZLERİNDE 49,6 MİLYON YOLCU

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanları, dokuz ayda toplam 49 milyon 630 bin 922 yolcuya hizmet verdi.

Bu havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 16 milyon 322 bin 19, dış hat yolcu trafiği 33 milyon 308 bin 903 oldu. İç hatlarda 121 bin 422, dış hatlarda 206 bin 103 olmak üzere toplam 327 bin 525 uçak trafiği gerçekleşti.

Havalimanı Ocak-eylül yolcu trafiği
Antalya 30.144.861
İzmir Adnan Menderes 10.266.205
Muğla Dalaman 4.571.445
Muğla Milas-Bodrum 3.918.114
Gazipaşa Alanya 730.297
Toplam 49.630.922

KARGO, POSTA VE BAGAJ TRAFİĞİ 4,1 MİLYON TONU GEÇTİ

Eylülde havalimanlarının yük trafiği, iç hatlarda 97 bin 484 ton ve dış hatlarda 432 bin 366 ton olmak üzere toplam 529 bin 850 tona ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise iç hatlarda 751 bin 779 ton, dış hatlarda 3 milyon 373 bin 40 ton yük taşındı. Kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği 4 milyon 124 bin 819 ton oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yük trafiği yüzde 5,6, dış hat yük trafiği yüzde 1,7 ve toplam yük trafiği yüzde 2,4 arttı.

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