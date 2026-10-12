Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2026 yılı eylül ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'de havalimanlarının dokuz aylık yolcu trafiği 193 milyonu geçti. Eylülde ise 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İç ve dış hatlarda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artarken, İstanbul ve turizm merkezlerindeki havalimanları yoğun trafikle öne çıktı.

EYLÜLDE 25,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Türkiye genelindeki havalimanlarında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiği ise 15 milyon 510 bin 913 oldu.

Uraloğlu, "Eylül ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 25 milyon 603 bin 265 yolcuya hizmet verildi." dedi.

Geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiği yüzde 2 arttı. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Aynı ayda iç hatlarda 89 bin 788, dış hatlarda 94 bin 986 uçak iniş ve kalkış yaptı. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 235 bin 26'ya ulaştı.