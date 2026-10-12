Hava sahasında eylül bereketi: Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiği zirveye tırmandı
Türkiye’de havalimanlarının yolcu trafiği yılın ilk 9 ayında 193 milyon 156 bin 231’e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış kaydedilirken, yalnızca eylülde 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı 64,5 milyon, turizm merkezlerindeki havalimanları ise toplam 49,6 milyon yolcu ağırladı.
Türkiye'de havalimanlarının dokuz aylık yolcu trafiği 193 milyonu geçti. Eylülde ise 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İç ve dış hatlarda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artarken, İstanbul ve turizm merkezlerindeki havalimanları yoğun trafikle öne çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2026 yılı eylül ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.
EYLÜLDE 25,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Türkiye genelindeki havalimanlarında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiği ise 15 milyon 510 bin 913 oldu.
Uraloğlu, "Eylül ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 25 milyon 603 bin 265 yolcuya hizmet verildi." dedi.
Geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiği yüzde 2 arttı. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.
Aynı ayda iç hatlarda 89 bin 788, dış hatlarda 94 bin 986 uçak iniş ve kalkış yaptı. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 235 bin 26'ya ulaştı.
DOKUZ AYLIK YOLCU TRAFİĞİ 193 MİLYONU AŞTI
Ocak-eylül döneminde iç hatlarda 81 milyon 709 bin 700, dış hatlarda 111 milyon 369 bin 604 yolcuya hizmet verildi.
Uraloğlu, dokuz aylık verileri şöyle değerlendirdi:
"Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 0,5 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 artış oldu."