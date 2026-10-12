Vatandaşlık maaşında 2,5 milyon hane hedefi! GETAD kapsamında 1,5 trilyon TL destek planlanıyor
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen GETAD için hazırlıklar sürüyor. Taslak çalışmaya göre 2,5 milyon haneye toplam 1,5 trilyon TL destek verilmesi öngörülüyor. Hane geliri, kira ve temel ihtiyaçlar ödemelerde belirleyici olacak. Pilot illerin 2026 sonuna kadar belirlenmesi, ödemelerin ise 2027'de başlaması planlanıyor.
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) kapsamı ve uygulama takvimi netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı sistem için hazırlanan taslakta, ilk etapta 2,5 milyon haneye ulaşılması ve toplam 1,5 trilyon TL destek sağlanması öngörülüyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, geliri belirli bir seviyenin altında kalan ailelerin gelirini tamamlamayı amaçlayan yeni bir sosyal yardım modeli olarak hazırlanıyor. Sistemle, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan hanelere ekonomik destek sağlanması planlanıyor.
Taslak çalışmaya göre destekten yararlanabilmek için haneye giren toplam gelirin, en düşük emekli maaşı olarak belirtilen 23 bin 552 TL'nin altında olması gerekiyor. Bu tutarın üzerindeki gelire sahip hanelere ödeme yapılması öngörülmüyor.
Sistemin emeklileri de kapsaması bekleniyor. Ancak destekten yararlanma koşulları ve ödeme miktarları, taslakta yer alan kriterler doğrultusunda şekillenecek.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Vatandaşlık maaşında herkese aynı tutarın ödenmesi yerine, ihtiyaç durumuna göre kademeli bir model üzerinde çalışılıyor. Hanelerin gelir düzeyi ve giderleri değerlendirilerek yardım miktarının belirlenmesi planlanıyor.
Örneğin, geliri düşük olan ve kira ödeyen bir haneye barınma desteği öncelikli olarak verilebilecek. Isınma ihtiyacının daha fazla olduğu bölgelerde ise enerji yardımı öne çıkabilecek. Bununla birlikte, destek tutarlarına ilişkin kesin bir üst sınır henüz belirtilmiş değil. Birden fazla yardım kaleminden yararlanacak hanelere yapılacak toplam ödemenin belirlenen sınırı aşmaması öngörülüyor.