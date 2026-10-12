Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) kapsamı ve uygulama takvimi netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı sistem için hazırlanan taslakta, ilk etapta 2,5 milyon haneye ulaşılması ve toplam 1,5 trilyon TL destek sağlanması öngörülüyor.

(A Haber Grafik Ekibi)

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, geliri belirli bir seviyenin altında kalan ailelerin gelirini tamamlamayı amaçlayan yeni bir sosyal yardım modeli olarak hazırlanıyor. Sistemle, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan hanelere ekonomik destek sağlanması planlanıyor.

Taslak çalışmaya göre destekten yararlanabilmek için haneye giren toplam gelirin, en düşük emekli maaşı olarak belirtilen 23 bin 552 TL'nin altında olması gerekiyor. Bu tutarın üzerindeki gelire sahip hanelere ödeme yapılması öngörülmüyor.

Sistemin emeklileri de kapsaması bekleniyor. Ancak destekten yararlanma koşulları ve ödeme miktarları, taslakta yer alan kriterler doğrultusunda şekillenecek.