9 maddelik "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Tasfiye süreci Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetiminde yürütülecek. Kurul, fon varlıklarının tespiti, nakde çevrilmesi, değerleme esasları, fon pay sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödeme süreçleri ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

17 Eylül 2026 itibarıyla söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olarak tespit edildi. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Teklife göre, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre, teklifle fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler bakımından kamu kaynakları ve bütçe imkanları kullanılmaksızın bu fonların adil, şeffaf ve etkin biçimde tasfiye edilmesi, fon mal varlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılması, zarar veya kaybın sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen değerlerin fon pay sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 17 Eylül 2026 itibarıyla bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olurken, tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor.

Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunda ise görüşmelerine geçen hafta başlanamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç millî cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Genel Kurulda ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulundaki 2 üyelik için seçim yapılacak.