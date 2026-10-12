Cevdet Yılmaz fon soruşturmasında son durumu açıkladı: 44 bine yakın mağdurun ödemesi yapıldı
Fon soruşturmasında son durumu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 44 bine yakın mağdurun ödemelerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacağını vurgulayan Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki ara ödemelerin bu hafta yapılabileceğini açıkladı. Yeni Parti’nin sürece dair çarpıtmalarına tepki gösteren Yılmaz, hukuka aykırı işlem yapan herkesin hesap vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasında 44 bine yakın yatırımcının ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşan Yılmaz, kalan ödemeler için hazırlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
Tasfiye sürecindeki 131 fondan 17'sinin kapsam dışına çıktığını belirten Yılmaz, olağan tasfiye kapsamında 44 bine yakın kişinin ödemelerinin 8 Ekim itibarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Yılmaz, sürece ilişkin "8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor." ifadelerini kullandı.
A1 Capital, Bulls ve Pardus'a bağlı fonların olağan tasfiye sürecinin tamamlandığını anlatan Yılmaz, kalan fonlar için farklı yöntemlerin gündemde olduğunu belirtti.
131 FONUN 17'Sİ TASFİYE SÜRECİNDEN ÇIKTI
Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında yedi şirkete bağlı 131 fon bulunuyor. Bu fonlardan 17'si olağan tasfiye işlemleriyle süreçten çıkarken diğer fonlara ilişkin çalışmalar devam ediyor.
En büyük fonun Tera olduğunu belirten Yılmaz, bu fonun tasfiye işlemlerinin İş Bankası tarafından yürütüldüğünü, diğer bazı fonların işlemlerinin ise Ziraat Bankası tarafından yönetildiğini söyledi.
Atlas'a ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü açıklayan Yılmaz, bu şirketin de olağan tasfiye kapsamına alınması halinde yaklaşık 58 bin yatırımcının bu yöntemle sürece dahil olabileceğini ifade etti.
1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Kalan fonlardaki yatırımcılar için hazırlanan kanun teklifine değinen Yılmaz, düzenlemenin özellikle küçük yatırımcıların ana paralarına daha erken ulaşabilmesini amaçladığını belirtti.
Teklifte, olağanüstü tasfiye kapsamındaki hak sahiplerine net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.
Yılmaz, sistemin temelini şu sözlerle anlattı:
"Bir milyon liraya kadar insanların ana parasını ödememize imkân sağlayacak bir sistem. Bu genel yükümlüleri ortadan kaldırmıyor. Genel hükümler yine geçerli."
Ara ödemenin yatırımcıların nihai alacaklarını ortadan kaldırmayacağını belirten Yılmaz, tasfiye sonunda yapılacak hesaplaşmada daha önce ödenen tutarların mahsup edileceğini söyledi.
HER YATIRIMCI ARA ÖDEMEDEN YARARLANABİLECEK Mİ?
Yılmaz, ödemelerde esas alınacak ölçütün yatırımcının hesabındaki görünen tutar değil, net yatırım tutarı olacağını açıkladı.
Buna göre daha önce elde ettiği kazançlarla ana parasını geri almış yatırımcılar, teklif edilen ara ödeme mekanizmasından yararlanamayacak. Hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişiler de kapsam dışında tutulacak.
Yılmaz, düzenlemenin henüz teklif aşamasında olduğuna dikkat çekerek "Yanlış anlaşılmasın, her şey Meclis'in takdirinde. Ben şu anki teklif haliyle anlatıyorum." dedi.
TMSF'YE ÇOK CİDDİ YETKİLER VERİLECEK
Ara ödemelerin hangi kaynaklarla karşılanacağına da açıklık getiren Yılmaz, TMSF'nin süreçte önemli görevler üstleneceğini belirtti.
Planlanan sistemde ödemeler için üç temel kaynak öngörülüyor: Fonlarda kalan varlıklar, ilgili hesaplara yapılacak iadeler ve sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişi veya şirketlerin mal varlıklarından elde edilecek gelirler.
Yılmaz, bu mekanizmayı anlatırken "Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor." ifadelerini kullandı.
Fonların hukuki durumlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Yılmaz, TMSF bünyesinde her fon için ayrı hesap açıldığını, ayrıca genel nitelikli bir hesabın da oluşturulduğunu söyledi.
"KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin Hazine kaynaklarından karşılanmayacağını vurgulayan Yılmaz, sermaye piyasalarındaki yatırımlarla bankacılık sistemindeki mevduat güvencesinin birbirinden farklı olduğunu hatırlattı.
Yılmaz, "Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil." dedi.
Yatırımcılara yapılacak ödemelerin tasfiye sürecinde oluşturulacak kaynaklardan finanse edileceğini belirten Yılmaz, kamu bütçesinin kullanılmayacağının altını çizdi.
YENİ ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Olağan tasfiye kapsamındaki 44 bine yakın yatırımcının ödemesi tamamlanırken olağanüstü tasfiye kapsamındaki yeni ara ödemeler için Meclis'teki düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
Yılmaz, teknik hazırlıkların tamamlandığını belirterek "Bu kanun çıkar çıkmaz bu hafta içinde ödemeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Bazı fonlarda yeterli kaynak oluşmaması ihtimalinin değerlendirildiğini de anlatan Yılmaz, böyle bir durumda eldeki kaynakların en düşük alacaklıdan başlanarak dağıtılmasının seçenekler arasında bulunduğunu söyledi.
Ödemelerin kapsamı, takvimi ve uygulama ayrıntıları kanun teklifinin Meclis'teki görüşmelerinin ardından netleşecek.
"SORUNLU FONLARI KARANTİNAYA ALDIK"
Sermaye Piyasası Kurulunun yeni fon rehberiyle daha sıkı kurallar getirdiğini belirten Yılmaz, sorunlu fonların piyasadaki diğer yatırım araçlarını olumsuz etkilememesi için tasfiye kararı alındığını söyledi.
Yılmaz, süreci "Bir anlamda bir karantina alındı." sözleriyle tanımladı.
Yeni düzenlemelerin sermaye piyasalarındaki güveni güçlendirmeyi amaçladığını belirten Yılmaz, soruşturmaya konu fonlarla diğer yatırım araçlarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"HEDEFİMİZDE PİYASA BOZUCU SPEKÜLATÖRLER VAR"
Fon soruşturmasının bütün yatırımcıları zan altında bırakmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, hukuka uygun yatırım yapanlarla piyasayı manipüle eden kişilerin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.
"Yatırımcı ayrı, manipülatör ayrı, spekülatör ayrı." diyen Yılmaz, soruşturmaların hedefindeki kesimi şu sözlerle açıkladı:
"Bizim buradaki hedefimiz, hedefe koyduğumuz kesim piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, spekülatörler, yatırımcının bu konularda olumsuz etkilenmesine neden olan hukuk dışı davranışlar içinde bulunanlar."
Yılmaz, 455 binin üzerindeki yatırımcının tamamının potansiyel suçlu gibi gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini de belirtti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Yılmaz, oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulunun dört toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.
Devlet Denetleme Kurulunun da ilgili kurumlarda incelemelere başladığını açıklayan Yılmaz, idari ve adli sorumlulukların ortaya çıkarılacağını vurguladı.
Yılmaz, soruşturmalarda siyasi veya kurumsal yakınlığa bakılmayacağını belirterek "Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, başka bir bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır." dedi.
MUHALEFETİN İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Fon soruşturması üzerinden yapılan siyasi açıklamalara da değinen Yılmaz, bazı bakanlar hakkında dile getirilen iddialara tepki gösterdi.
İddiaların araştırılmadan gündeme getirilmesini eleştiren Yılmaz, somut bilgi ve belgelerin adli makamlara iletilmesi gerektiğini söyledi.
Yılmaz, "Ben herkesi aklıselime davet ediyorum. Lütfen araştırmadan, önünü arkasını görmeden, detaylarını bilmeden alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın." ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın siyasi tartışmalar nedeniyle sermaye piyasalarına zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, hukuka aykırı işlem yapan herkesin hesap vereceğini belirtti.