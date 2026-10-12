Atlas'a ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü açıklayan Yılmaz, bu şirketin de olağan tasfiye kapsamına alınması halinde yaklaşık 58 bin yatırımcının bu yöntemle sürece dahil olabileceğini ifade etti.

En büyük fonun Tera olduğunu belirten Yılmaz, bu fonun tasfiye işlemlerinin İş Bankası tarafından yürütüldüğünü, diğer bazı fonların işlemlerinin ise Ziraat Bankası tarafından yönetildiğini söyledi.

Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında yedi şirkete bağlı 131 fon bulunuyor. Bu fonlardan 17'si olağan tasfiye işlemleriyle süreçten çıkarken diğer fonlara ilişkin çalışmalar devam ediyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus'a bağlı fonların olağan tasfiye sürecinin tamamlandığını anlatan Yılmaz, kalan fonlar için farklı yöntemlerin gündemde olduğunu belirtti.

Yılmaz, sürece ilişkin "8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Kalan fonlardaki yatırımcılar için hazırlanan kanun teklifine değinen Yılmaz, düzenlemenin özellikle küçük yatırımcıların ana paralarına daha erken ulaşabilmesini amaçladığını belirtti.

Teklifte, olağanüstü tasfiye kapsamındaki hak sahiplerine net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.

Yılmaz, sistemin temelini şu sözlerle anlattı:

"Bir milyon liraya kadar insanların ana parasını ödememize imkân sağlayacak bir sistem. Bu genel yükümlüleri ortadan kaldırmıyor. Genel hükümler yine geçerli."

Ara ödemenin yatırımcıların nihai alacaklarını ortadan kaldırmayacağını belirten Yılmaz, tasfiye sonunda yapılacak hesaplaşmada daha önce ödenen tutarların mahsup edileceğini söyledi.

HER YATIRIMCI ARA ÖDEMEDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Yılmaz, ödemelerde esas alınacak ölçütün yatırımcının hesabındaki görünen tutar değil, net yatırım tutarı olacağını açıkladı.

Buna göre daha önce elde ettiği kazançlarla ana parasını geri almış yatırımcılar, teklif edilen ara ödeme mekanizmasından yararlanamayacak. Hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişiler de kapsam dışında tutulacak.

Yılmaz, düzenlemenin henüz teklif aşamasında olduğuna dikkat çekerek "Yanlış anlaşılmasın, her şey Meclis'in takdirinde. Ben şu anki teklif haliyle anlatıyorum." dedi.

TMSF'YE ÇOK CİDDİ YETKİLER VERİLECEK

Ara ödemelerin hangi kaynaklarla karşılanacağına da açıklık getiren Yılmaz, TMSF'nin süreçte önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Planlanan sistemde ödemeler için üç temel kaynak öngörülüyor: Fonlarda kalan varlıklar, ilgili hesaplara yapılacak iadeler ve sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişi veya şirketlerin mal varlıklarından elde edilecek gelirler.

Yılmaz, bu mekanizmayı anlatırken "Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor." ifadelerini kullandı.

Fonların hukuki durumlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Yılmaz, TMSF bünyesinde her fon için ayrı hesap açıldığını, ayrıca genel nitelikli bir hesabın da oluşturulduğunu söyledi.

"KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin Hazine kaynaklarından karşılanmayacağını vurgulayan Yılmaz, sermaye piyasalarındaki yatırımlarla bankacılık sistemindeki mevduat güvencesinin birbirinden farklı olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil." dedi.

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin tasfiye sürecinde oluşturulacak kaynaklardan finanse edileceğini belirten Yılmaz, kamu bütçesinin kullanılmayacağının altını çizdi.