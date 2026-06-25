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Gram altın 5 bin TL'ye geriler mi? Uzman isimden yıl sonu uyarısı: Yukarı yönlü toparlanma beklentisi

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Gram altın 5 bin TL'ye geriler mi? Uzman isimden yıl sonu uyarısı: Yukarı yönlü toparlanma beklentisi

ABD-İran savaşında barış anlaşmanın sağlanması ile birlikte altın fiyatlarındaki hızlı düşüş yatırımcılarda panik havası oluşturdu. Altının 6 ayda 6 bin TL'nin altına düşmesiyle milyonlarca yatırımcı önümüzdeki süreci merak ederken, Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Develi altını kasım ayında toparlanma sürecine gireceğini, özellikle fiziki altın ya da gümüş alan vatandaşların birikimlerini uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirtti.

107 gün süren ABD-İran savaşında uzlaşı sağlanmasının ardından altın fiyatlarında hızla düşüş gerçekleşirken, piyasalarda gram altının 6 bin TL'nin altına gerilemesi (25 Haziran 2026 piyasa değerleri baz alınmıştır.) yatırımcılarda panik etkisi oluşturdu. Sarı madende yaşanan düşüş nedeniyle "Dip seviye ne olur?" sorusu gündeme gelirken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı - Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi altının fiyatlarındaki hareketliliğin nedenlerini ele aldı.

SAVAŞ BİTTİ SARI MADEN NEDEN DÜŞMÜYOR?

"ALTIN SADECE PETROLÜN DÜŞÜŞÜNE BAĞLI DEĞİLDİR"

Savaşın başlamasıyla birlikte enerji piyasalarındaki yangının altına olan etkisini analiz eden Prof. Dr. Abdulkadir Develi, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin beklentileri nasıl ters köşe yaptığını şu sözlerle açıkladı: "Savaş ve sonrası süreçte petrol fiyatları 70-75 dolar bandına kadar toparlandı. Aslında beklenti, petrol fiyatları düşerken altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş olması yönündeydi. Oysa altın sadece petrolün düşüşüne bağlı değildir." Dünyanın şu an enflasyonist bir tahribatla karşı karşıya olduğunu belirten Develi, bu tahribatın silsile halinde tüm piyasaları etkilediğini dile getirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altın fiyatlarındaki hızlı düşüşün FED Başkanlığı koltuğuna Kevin Warsh'un gelmesi ve uygulanan politikadan kaynaklandığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altın fiyatlarındaki hızlı düşüşün FED Başkanlığı koltuğuna Kevin Warsh'un gelmesi ve uygulanan politikadan kaynaklandığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"FED FAİZLERİ YÜKSEK TUTTUKÇA DOLAR GÜÇLENİYOR ALTINA TALEP AZALIYOR"

Altının düşüşündeki bir numaralı aktörün FED ve Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Altının bu denli düşmesinin sebebi bizatihi ABD Merkez Bankası FED ve Kevin Warsh'tır. Warsh aslında Trump'ın aday gösterdiği biri. Powell ile 'faiz düşürmüyorsun' diye ne kadar kavga edildiğini biliyoruz. Ancak Kevin Warsh, ilk açıklamasında faizi sabit tuttu ve şahin bir söylem içerisine girdi. Veri odaklı gideceklerini ve hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Öyle bir şahin duruş sergiledi ki, ABD tarafında faiz artırım ihtimalleri birdenbire yükseldi." sözleriyle piyasadaki gerilimin kaynağına işaret etti.

Faiz ve altın arasındaki ters korelasyonu teknik detaylarıyla izleyiciye aktaran Abdulkadir Develi, "Faiz yüksek kaldığı sürece, reel getirisi olmayan değerli metallere olan talep düşer. Sermaye, yüksek getirisi olan mevduata yönelir. Diğer taraftan ABD dolarında bir güçlenme var. Altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için aradaki bu negatif ilişki altını aşağı çekiyor. FED faizleri yüksek tuttukça dolar güçleniyor, altına olan talep azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Develi, altında toparlanma döneminin yıl sonunda başlayacağını belirterek kasım ayı sonrasına işaret etti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Develi, altında toparlanma döneminin yıl sonunda başlayacağını belirterek kasım ayı sonrasına işaret etti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI KESİLMEDİ

Fiyatlardaki düşüşe rağmen merkez bankalarının fiziksel altın stoklamaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Abdulkadir Develi, Dünya Altın Konseyi'nin verilerine dayanarak şu bilgileri paylaştı: "Dünya Altın Konseyi'nin anketine göre üyelerin yüzde 84'ü merkez bankalarının altın almaya devam edeceğini söylüyor. Her ay neredeyse 50 ton altın alınıyor ve dünya toplam altın rezervi içerisinde merkez bankalarının payı giderek artıyor. Bir yanda altına talep devam ediyor ama makro okuma yaptığımızda, reel getirisi olan mevduatın ön plana çıkması altını vurmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Develi altının 6 bin TL altına gerilemesinde yatırımcıların endişeye kapılmaması gerektiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Abdulkadir Develi altının 6 bin TL altına gerilemesinde yatırımcıların endişeye kapılmaması gerektiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ALTINDA YIL SONU İÇİN YUKARI YÖNLÜ İVMELENME BEKLENİYOR"

Uluslararası finans kuruluşlarının altın tahminlerini tek tek sıralayan Prof. Dr. Abdulkadir Develi, piyasalardaki beklenti revizelerini şu sözlerle aktardı: "Uluslararası kuruluşlar ons altın için 4000 doların altına düşse de iyimserliklerini koruyor. ING Bank 4600 dolar, Deutsche Bank 4800 dolar, Goldman Sachs 4900 dolar dedi. Morgan Stanley ise 5200 dolar dedi ama 'buraya ulaşamayabilir' notunu düştü. Rakamlar aşağı doğru revize edildi ancak yıl sonu için hala yukarı yönlü bir ivmelenme bekleniyor." dedi. Develi gram altın tarafında ise TL bazında 6000 TL altı rakamların bu uluslararası tahminlerle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

ALTINDA KASIM AYINDAN SONRA TOPARLANMA DÖNEMİ

Geleceğe dair projeksiyonlarını sunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi, piyasaların nefes alacağı tarihi işaret ederek şunları söyledi: "Dünya şu an normal şartlar altında değil; Küba mevzuatı, Grönland, ticaret savaşları ve İran savaşı sonrası durumlar söz konusu. Ancak bunları sabit varsayarsak, 3-4 aylık enflasyonist tahribattan sonra merkez bankalarının iletişim dilini daha güvercin hale getirmesiyle birlikte, özellikle Kasım ayından sonra altında bir toparlanma bekliyoruz. Bizim tahminimiz 5000 doların bir miktar altı gibi duruyor. Savaş durdu, petrol akışı başladı ama toparlanma zaman alacak." ifadeleriyle analizini noktaladı.

Develi özellikle fiziki altın ve gümüş yatırımı yapan vatandaşları uyararak birikimlerini uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Develi özellikle fiziki altın ve gümüş yatırımı yapan vatandaşları uyararak birikimlerini uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"YATIRIMCILAR BİRİKİMLERİNİ UZUN VADELİ DÜŞÜNMELİ"

Altın ve gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda stratejik bir ham madde olduğunu belirten Abdulkadir Develi, "Muazzam bir altın keşfi olup piyasada büyük bir bolluk yaşanmadığı sürece, bu metaller uzun vadede değerlenmeye devam edecektir. Bütün tahminlere baktığımız altındaki yükselişin biz devam edeceğini toparlanma noktasına geleceğini düşünüyoruz. Altının önümüzdeki süreçte değerleneceğini birçok uzman ve uluslararası kuruluş söylüyor. Altına kısa vadeli değil, uzun vadeli, en az bir yıllık periyotlarla bakmak lazım. Fiziki altın yatırımı yapanlar özellikle uzun vadeli olarak düşünmeli. Gümüşte ise arz açığı devam ediyor. Yani bu madenler uzun vadede daha değerli hale gelecektir." sözleriyle teknik detayı aktardı.

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