Gram altın 5 bin TL'ye geriler mi? Uzman isimden yıl sonu uyarısı: Yukarı yönlü toparlanma beklentisi

Savaşın başlamasıyla birlikte enerji piyasalarındaki yangının altına olan etkisini analiz eden Prof. Dr. Abdulkadir Develi, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin beklentileri nasıl ters köşe yaptığını şu sözlerle açıkladı: "Savaş ve sonrası süreçte petrol fiyatları 70-75 dolar bandına kadar toparlandı. Aslında beklenti, petrol fiyatları düşerken altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş olması yönündeydi. Oysa altın sadece petrolün düşüşüne bağlı değildir." Dünyanın şu an enflasyonist bir tahribatla karşı karşıya olduğunu belirten Develi, bu tahribatın silsile halinde tüm piyasaları etkilediğini dile getirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altın fiyatlarındaki hızlı düşüşün FED Başkanlığı koltuğuna Kevin Warsh'un gelmesi ve uygulanan politikadan kaynaklandığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"FED FAİZLERİ YÜKSEK TUTTUKÇA DOLAR GÜÇLENİYOR ALTINA TALEP AZALIYOR"

Altının düşüşündeki bir numaralı aktörün FED ve Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Altının bu denli düşmesinin sebebi bizatihi ABD Merkez Bankası FED ve Kevin Warsh'tır. Warsh aslında Trump'ın aday gösterdiği biri. Powell ile 'faiz düşürmüyorsun' diye ne kadar kavga edildiğini biliyoruz. Ancak Kevin Warsh, ilk açıklamasında faizi sabit tuttu ve şahin bir söylem içerisine girdi. Veri odaklı gideceklerini ve hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Öyle bir şahin duruş sergiledi ki, ABD tarafında faiz artırım ihtimalleri birdenbire yükseldi." sözleriyle piyasadaki gerilimin kaynağına işaret etti.

Faiz ve altın arasındaki ters korelasyonu teknik detaylarıyla izleyiciye aktaran Abdulkadir Develi, "Faiz yüksek kaldığı sürece, reel getirisi olmayan değerli metallere olan talep düşer. Sermaye, yüksek getirisi olan mevduata yönelir. Diğer taraftan ABD dolarında bir güçlenme var. Altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için aradaki bu negatif ilişki altını aşağı çekiyor. FED faizleri yüksek tuttukça dolar güçleniyor, altına olan talep azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.