Gram altın 5 bin TL'ye geriler mi? Uzman isimden yıl sonu uyarısı: Yukarı yönlü toparlanma beklentisi
ABD-İran savaşında barış anlaşmanın sağlanması ile birlikte altın fiyatlarındaki hızlı düşüş yatırımcılarda panik havası oluşturdu. Altının 6 ayda 6 bin TL'nin altına düşmesiyle milyonlarca yatırımcı önümüzdeki süreci merak ederken, Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Develi altını kasım ayında toparlanma sürecine gireceğini, özellikle fiziki altın ya da gümüş alan vatandaşların birikimlerini uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirtti.
107 gün süren ABD-İran savaşında uzlaşı sağlanmasının ardından altın fiyatlarında hızla düşüş gerçekleşirken, piyasalarda gram altının 6 bin TL'nin altına gerilemesi (25 Haziran 2026 piyasa değerleri baz alınmıştır.) yatırımcılarda panik etkisi oluşturdu. Sarı madende yaşanan düşüş nedeniyle "Dip seviye ne olur?" sorusu gündeme gelirken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı - Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi altının fiyatlarındaki hareketliliğin nedenlerini ele aldı.
"ALTIN SADECE PETROLÜN DÜŞÜŞÜNE BAĞLI DEĞİLDİR"
Savaşın başlamasıyla birlikte enerji piyasalarındaki yangının altına olan etkisini analiz eden Prof. Dr. Abdulkadir Develi, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin beklentileri nasıl ters köşe yaptığını şu sözlerle açıkladı: "Savaş ve sonrası süreçte petrol fiyatları 70-75 dolar bandına kadar toparlandı. Aslında beklenti, petrol fiyatları düşerken altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş olması yönündeydi. Oysa altın sadece petrolün düşüşüne bağlı değildir." Dünyanın şu an enflasyonist bir tahribatla karşı karşıya olduğunu belirten Develi, bu tahribatın silsile halinde tüm piyasaları etkilediğini dile getirdi.
"FED FAİZLERİ YÜKSEK TUTTUKÇA DOLAR GÜÇLENİYOR ALTINA TALEP AZALIYOR"
Altının düşüşündeki bir numaralı aktörün FED ve Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Altının bu denli düşmesinin sebebi bizatihi ABD Merkez Bankası FED ve Kevin Warsh'tır. Warsh aslında Trump'ın aday gösterdiği biri. Powell ile 'faiz düşürmüyorsun' diye ne kadar kavga edildiğini biliyoruz. Ancak Kevin Warsh, ilk açıklamasında faizi sabit tuttu ve şahin bir söylem içerisine girdi. Veri odaklı gideceklerini ve hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Öyle bir şahin duruş sergiledi ki, ABD tarafında faiz artırım ihtimalleri birdenbire yükseldi." sözleriyle piyasadaki gerilimin kaynağına işaret etti.
Faiz ve altın arasındaki ters korelasyonu teknik detaylarıyla izleyiciye aktaran Abdulkadir Develi, "Faiz yüksek kaldığı sürece, reel getirisi olmayan değerli metallere olan talep düşer. Sermaye, yüksek getirisi olan mevduata yönelir. Diğer taraftan ABD dolarında bir güçlenme var. Altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için aradaki bu negatif ilişki altını aşağı çekiyor. FED faizleri yüksek tuttukça dolar güçleniyor, altına olan talep azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI KESİLMEDİ
Fiyatlardaki düşüşe rağmen merkez bankalarının fiziksel altın stoklamaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Abdulkadir Develi, Dünya Altın Konseyi'nin verilerine dayanarak şu bilgileri paylaştı: "Dünya Altın Konseyi'nin anketine göre üyelerin yüzde 84'ü merkez bankalarının altın almaya devam edeceğini söylüyor. Her ay neredeyse 50 ton altın alınıyor ve dünya toplam altın rezervi içerisinde merkez bankalarının payı giderek artıyor. Bir yanda altına talep devam ediyor ama makro okuma yaptığımızda, reel getirisi olan mevduatın ön plana çıkması altını vurmuş durumda." ifadelerini kullandı.