"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURMAK LAZIM"

2026'nın manipülasyon yılı olduğunu vurgulayan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasasına dikkat çekmek isterim. Barış iyimserliği geldi. Bu barış iyimserliği kısa vadede devam eder. Ancak öngörülemeyen bir süreç olduğu için anlaşma iptal olabilir. Altın 5 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. O dönem yatırımcılara alın yönlü önerilerimiz vardı. Kısa vadede yukarı yönlü direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Ama kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Manipülasyon seviyesi devam edecektir. Ancak yine 4 bin 400, 4 bin 600 ve 5 bin dolar seviyeleri yıl içinde teknik olarak beklediğimiz seviyeler."