Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat altın fiyatlarında hareketliliğe yol açtı. Gram altındaki yükselişi A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlere karşı uyararak, "Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Manipülasyon seviyesi devam edecektir" ifadelerini kullandı.
ABD ile İran arasında varılan anlaşmayla birlikte Brent petrol sert bir geri çekilmeyle 80-85 dolar seviyelerine kadar gerilerken, piyasalarda oluşan iyimser hava altın fiyatlarında hareketliliği de beraberinde getirdi.
Finans Uzmanı İslam Memiş, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
ALTIN VE GÜMÜŞTE BARIŞ RÜZGARI
Haftanın ilk işlem gününde altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendiğini belirten İslam Memiş, "Haftanın ilk işlem gününde barış sonrası yükselişle başladık. Ekranlarda gördüğümüz gibi 4 bin 309 dolar seviyesindeyiz. Teknik olarak 4 bin 340 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, "Gram altın, ons altından destek alarak 6 bin 480 lira seviyelerinde seyrediyor. Gümüş ise altına kıyasla daha pozitif ayrışarak yüzde 3 yükselişle 70 dolar seviyesine ulaştı" dedi.
PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME
Barış anlaşmasının enerji piyasalarındaki etkisini yorumlayan İslam Memiş, "Petrol fiyatlarında yüzde 4'lük bir satış var, şu an 85 dolar seviyesinde" şeklinde konuştu.
Enerji fiyatlarındaki bu düşüşün enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Faruk Erdem ise, "Petrol fiyatlarının, daha doğrusu enerji fiyatlarının artmasının oluşturduğu tahribatı bir anda ekonomilerin üzerinden atması mümkün değil. Halen barış öncesi 60 dolarlı seviyelerin üzerindeyiz. Bu durum enflasyonist baskıyı tüm ülkelerde yüksek derecede tutmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.