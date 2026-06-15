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Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun

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ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat altın fiyatlarında hareketliliğe yol açtı. Gram altındaki yükselişi A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlere karşı uyararak, "Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Manipülasyon seviyesi devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 1

ABD ile İran arasında varılan anlaşmayla birlikte Brent petrol sert bir geri çekilmeyle 80-85 dolar seviyelerine kadar gerilerken, piyasalarda oluşan iyimser hava altın fiyatlarında hareketliliği de beraberinde getirdi.

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Finans Uzmanı İslam Memiş, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 2

ALTIN VE GÜMÜŞTE BARIŞ RÜZGARI

Haftanın ilk işlem gününde altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendiğini belirten İslam Memiş, "Haftanın ilk işlem gününde barış sonrası yükselişle başladık. Ekranlarda gördüğümüz gibi 4 bin 309 dolar seviyesindeyiz. Teknik olarak 4 bin 340 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 3

Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, "Gram altın, ons altından destek alarak 6 bin 480 lira seviyelerinde seyrediyor. Gümüş ise altına kıyasla daha pozitif ayrışarak yüzde 3 yükselişle 70 dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 4

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Barış anlaşmasının enerji piyasalarındaki etkisini yorumlayan İslam Memiş, "Petrol fiyatlarında yüzde 4'lük bir satış var, şu an 85 dolar seviyesinde" şeklinde konuştu.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 5

Enerji fiyatlarındaki bu düşüşün enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Faruk Erdem ise, "Petrol fiyatlarının, daha doğrusu enerji fiyatlarının artmasının oluşturduğu tahribatı bir anda ekonomilerin üzerinden atması mümkün değil. Halen barış öncesi 60 dolarlı seviyelerin üzerindeyiz. Bu durum enflasyonist baskıyı tüm ülkelerde yüksek derecede tutmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 6

GÖZLER FED'İNFAİZ KARARINDA

Bu haftanın küresel piyasalar için dönüm noktası olacağını vurgulayan İslam Memiş, "Bu hafta sadece savaşın değil, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da faiz kararının olacağı bir hafta. Çarşamba akşamı küresel piyasalar için oldukça önemli. Yeni Fed Başkanı ilk defa açıklamalarda bulunacak. Eylül ayına kadar Amerika'da enflasyon rakamlarında düşüş görmezsek, yılın son çeyreğinde Fed'in faiz artırma olasılığı piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılır" değerlendirmesini yaptı.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 7

TRUMP'IN G7 MESAİSİ VE NATO ZİRVESİ

Uluslararası diplomasi trafiğinin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren Faruk Erdem, "ABD Başkanı Donald Trump G7 Zirvesi için yola çıkıyor. Manşetlerde Amerika-İran anlaşması yer alıyor. Cenevre'de bir imza şovu planlanıyor gibi görünüyor. Ayrıca 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi de Avrupa'nın güvenliği ve Orta Doğu açısından kritik öneme sahip" dedi.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 8

ABD'deki seçim atmosferine de değinen Erdem, "Seçim öncesi Amerikan ekonomisini canlandırmak isteyecek olan Trump, Fed'e bir faiz indirimi tavsiyesinde bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 9

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURMAK LAZIM"

2026'nın manipülasyon yılı olduğunu vurgulayan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasasına dikkat çekmek isterim. Barış iyimserliği geldi. Bu barış iyimserliği kısa vadede devam eder. Ancak öngörülemeyen bir süreç olduğu için anlaşma iptal olabilir. Altın 5 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. O dönem yatırımcılara alın yönlü önerilerimiz vardı. Kısa vadede yukarı yönlü direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Ama kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Manipülasyon seviyesi devam edecektir. Ancak yine 4 bin 400, 4 bin 600 ve 5 bin dolar seviyeleri yıl içinde teknik olarak beklediğimiz seviyeler."

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 10

15 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasalarında 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel fiyat aralıkları şöyle:

  • Gram altın: 6.440-6.490 lira seviyelerinde
  • Çeyrek altın: 10.300-10.550 lira seviyelerinde
  • Ons altın: 4.325-4.330 dolar seviyelerinde

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Gram altında barış hareketliliği! İslam Memiş'ten manipülasyon uyarısı: Bu işlemlerden uzak durun 11
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